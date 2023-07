Ông Phan Đình Trạc: Đẩy nhanh đề án về chấn chỉnh cán bộ đùn đẩy, né tránh

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Phan Đình Trạc lưu ý cần khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ tốt phiên họp 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các phiên họp, cuộc họp khác.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan liên quan hoàn thiện trình ký ban hành quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, trong đó, có Đề án Giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm trong một một phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Đề án Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực...

Ban Nội chính Trung ương cần bám sát tiến độ các vụ án, vụ việc, chủ động nghiên cứu, tham mưu sâu hơn nữa đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

"Quan tâm theo dõi, đôn đốc các vụ án, vụ việc tách ra ở giai đoạn II. Khẩn trương xử lý các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, địa phương liên quan, không để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xin ý kiến, các vụ án, vụ việc cấp độ 3...", ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Ông Phan Đình Trạc cũng lưu ý Ban Nội chính Trung ương cần nhạy bén, sâu sát, chủ động hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo những vấn đề nổi lên liên quan an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nắm tình hình, kịp thời phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý một số vụ việc tập trung đông người gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

Cùng với đó tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở địa phương, các bộ ngành Trung ương.