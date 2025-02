Nữ tổng giám đốc Mai Kiều Liên của Vinamilk nhận lương gần nửa tỉ mỗi tháng

Bà Mai Kiều Liên là một trong số các doanh nhân tuổi Tỵ - Ảnh: Quang Định

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2024 mới công bố của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (VNM) minh bạch thù lao và tiền lương các thành viên quản lý chủ chốt năm 2024.

Theo báo cáo năm ngoái, bà Mai Kiều Liên - tổng giám đốc VNM - nhận lương trung bình 457 triệu đồng/tháng, cao hơn mức 404 triệu đồng năm 2023.

Mức lương bà Liên nhận được cũng cao hơn 63% so với mức 280 triệu đồng mỗi tháng của các giám đốc điều hành Vinamilk nhận được vào năm ngoái.

Ngoài ra, bà Mai Kiều Liên còn nhận thù lao lên 1,95 tỉ đồng năm 2024 với vai trò là thành viên hội đồng quản trị (HĐQT). Cộng lại, bà Liên nhận được gần 7,5 tỉ đồng một năm.

Trong HĐQT, ông Nguyễn Hạnh Phúc - chủ tịch Vinamilk - nhận mức thù lao cao nhất với 3,36 tỉ đồng năm 2024, tương đương 280 triệu đồng mỗi tháng.

Tiếp theo ông Michael Chye Hin Fah, ông Alain Xavier Cany và ông Hoàng Ngọc Thạch - ba thành viên khác trong HĐQT - đều nhận thù lao hơn 2,5 tỉ đồng.

Các thành viên HĐQT còn lại gồm ông Lee Meng Tat, bà Đặng Thị Thu Hà và ông Đỗ Lê Hùng cùng nhận thù lao gần 2,3 tỉ đồng/người.

Trong HĐQT, ngoài ông Phúc nhận thù lao có tăng so với năm trước, hầu hết các thành viên còn lại đều đi ngang hoặc giảm.

Về kết quả kinh doanh, 2024 tiếp tục là một năm ghi nhận sự tăng trưởng với Vinamilk. Theo báo cáo, doanh thu cả năm ngoái của công ty sữa lớn nhất Việt Nam đạt 61.823 tỉ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm trước.

Còn lợi nhuận sau thuế của Vinamilk đạt 9.452 tỉ đồng, tăng gần 5%.

Theo Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư chứng khoán SSI (SSI Research), lợi nhuận sau thuế của VNM tính riêng trong quý 4-2024 giảm 9% so với cùng kỳ do doanh thu giảm và biên lợi nhuận gộp thấp hơn. Biên lợi nhuận gộp giảm 112 điểm cơ bản so với cùng kỳ xuống 40,1% do chi phí nguyên liệu tăng cao vào cuối năm.

Công ty chia sẻ rằng sẽ phải theo dõi sát những biến động của chi phí nguyên liệu trong thời gian tới để đảm bảo mức biên lợi nhuận gộp không giảm thêm, SSI Research cho hay.

Dữ liệu cho thấy biên lợi nhuận ròng của VNM đã giảm từ 15,1% trong quý 4-2023 xuống 13,9% trong quý 4-2024, một phần được bù đắp bởi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) thấp hơn.

Ngoài ra, giá cổ phiếu VNM của Vinamilk từ đầu năm đến nay có xu hướng điều chỉnh khi đi từ vùng giá 63.100 đồng/cổ phiếu về 60.700 đồng khi kết phiên giao dịch ngày 13-2.

VNM cũng nằm trong nhóm cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất từ đầu năm đến nay, sau FPT và VIC.

Nữ tướng của Vinamilk Bà Mai Kiều Liên (sinh năm 1953), tổng giám đốc Vinamilk, là doanh nhân tuổi Quý Tỵ. Bà là chủ tịch HĐQT Vinamilk từ năm 2003 - 2015, sau đó tiếp tục là thành viên hội đồng quản trị đến nay. Tính từ 1992 đến nay, bà Liên đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong vai trò tổng giám đốc Vinamilk, CEO Vinamilk cũng từng 4 lần được Forbes bình chọn là một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á (2012 - 2015). Tại Vinamilk, bà Liên sở hữu hơn 6,4 triệu cổ phiếu VNM, tương đương gần 400 tỉ đồng ở thời điểm cuối năm 2024. Dưới sự lãnh đạo của "nữ tướng" này, Vinamilk được nhiều tổ chức xếp hạng là công ty sữa có thị phần lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, bà Liên cũng giữ chức chủ tịch nhiều công ty khác như Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa hay Lao Jagro Development Xiengkhouang Co, Ltd…

