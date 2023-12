NSƯT Kim Tử Long 'quên sĩ diện của nghệ sĩ', xin khán giả từ 10.000 đồng

Trong chương trình Có hẹn cùng thanh xuân số mới nhất, các nghệ sĩ khách mời sẽ chia thành 3 đội và thực hiện thử thách bán hàng rong. Cụ thể, trong thời gian ca sĩ Phạm Anh Khoa và ban nhạc Bức Tường trình diễn 3 ca khúc, các đội phải thu được tối thiểu 3 triệu đồng từ việc bán nước và đồ lưu niệm.

Ban đầu, nghe thử thách bán hàng, MC Lại Văn Sâm và nghệ sĩ Thanh Thủy có phần không thoải mái vì họ từng "thua đau" trước NSƯT Kim Tử Long trong thử thách bán bò trước đó. Tuy nhiên khi nghe toàn bộ số tiền thu được sẽ sử dụng để tu sửa điểm trường Xéo Sà Lủng tại Hà Giang, các khách mời nhanh chóng nhập cuộc, hết mình thuyết phục công chúng mua hàng ủng hộ chương trình.

NSƯT Kim Tử Long nhiệt tình bán hàng.

Không nằm ngoài dự đoán của các vị khách mời, đội NSƯT Kim Tử Long và NSND Hồng Vân nhanh chóng thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả có mặt tại điểm quay.

Ngay khi thử thách còn chưa bắt đầu, nam nghệ sĩ đã hô lớn: "Mọi người chuẩn bị sẵn tiền đi ạ". Khi có vị khách đầu tiên mở hàng, Kim Tử Long cũng công bố trên loa để kích thích các vị khán giả tiếp tục ủng hộ mình.

Chia sẻ về chiến lược bán hàng của đội mình, NSƯT Kim Tử Long cho hay: "Khi mọi người có niềm tin rồi, họ sẽ sẵn sàng móc hầu bao để làm từ thiện, dù cho nhiều hay ít. Mình quên cái sĩ diện của một người nghệ sĩ đi, bất chấp luôn".

Với tinh thần "bất chấp", nam nghệ sĩ không chỉ bán hàng theo quy định, anh còn tranh thủ "xin xỏ" khán giả.

Đội của nam nghệ sĩ Kim Tử Long và NSND Hồng Vân thu được 5.700.000 đồng

Cuối thử thách, nam nghệ sĩ tiết lộ "chiêu trò" của mình: "Cũng xin cảm ơn các anh Tây, chị Tây, cho dù không mua nước cũng ủng hộ Long mỗi người mấy chục. Long nói là "please, give me 10.000 đồng or 20.000 đồng, help me", thế là anh ấy bỏ tiền vô. Cảm ơn rất nhiều.

Cũng không quên cảm ơn các vị khán giả ở xa, tuy rằng không có nước, không có quà nhưng mỗi người vẫn bỏ cho Long 100.000 đồng".

Kết quả cuối cùng, trong thời gian quy định, đội của nam nghệ sĩ Kim Tử Long và NSND Hồng Vân thu được 5.700.000 đồng, là đội có số tiền nhiều nhất trong chương trình.

Đây là con số khá ấn tượng để phục vụ thử thách đầy ý nghĩa của chương trình. Trước sự thể hiện hài hước, nhiệt tình của Kim Tử Long, khán giả vừa thích thú vừa nể phục năng khiếu bán hàng của anh.

Tác giả: AN NGUYÊN

Nguồn tin: Báo VTC