Những đám cưới sao Việt được mong chờ nhất năm 2023

Bước sang năm 2023, người hâm mộ đang rất nóng lòng mong chờ những sao Việt này sẽ tổ chức đám cưới.

Sam và bạn trai bí mật

Đầu tháng 12/2022, nữ diễn viên Sam bất ngờ chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn bằng một chiếc nhẫn kim cương vô cùng giá trị kèm theo chia sẻ: “Lời nguyền hoa cưới”. Sam chia sẻ thêm: "Em cảm ơn tất cả những lời chúc yêu thương của mọi người. Em vẫn đang cười toe toét từ tối đến giờ".

Tuy nhiên, mọi chi tiết về chuyện tình cảm và danh tính nửa kia của nữ diễn viên xinh đẹp này vẫn chưa được tiết lộ. Sau khi bức hình được đăng tải, rất đông người hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc tới Sam và mong sớm nhận được tin báo hỷ của người đẹp.

Sam được bạn trai bí mật cầu hôn.

Sam cũng tiết lộ, cô được bạn trai tôn trọng và tin tưởng dù công việc phải tiếp xúc khá nhiều với các đồng nghiệp nam. “Sau khi gặp anh, Sam có thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ. Anh ấy là người đã giúp Sam thay đổi tư duy theo hướng tích cực cả về công việc và cuộc sống.

Trong công việc nghệ thuật, Sam luôn được bạn trai ủng hộ hết mình. Ngoài mẹ thì Sam cũng hay tâm sự, chia sẻ với bạn trai, anh ấy là một người rất hiểu chuyện và hỗ trợ Sam về mọi mặt, đặc biệt là tinh thần”, nữ MC chia sẻ.

Diễm My 9X - doanh nhân Vinh Nguyễn

Cuối tháng 12/2022, nữ diễn viên Diễm My 9X đăng tải khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trên một... khinh khí cầu trong chuyến du lịch tại Úc. Diễm My 9X chia sẻ: "Khi chúng ta ở độ cao 3000ft, anh đã khiến em tỏa sáng như một chiếc nhẫn cầu hôn". Trong ảnh, có thể thấy nữ diễn viên mỉm cười vô cùng hạnh phúc khi đeo nhẫn cầu hôn bằng kim cương lấp lánh.

Diễm My 9X vừa được bạn trai cầu hôn sau 7 năm bên nhau.

Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn quen biết nhau từ cuối năm 2015, đến tháng 10/2016, cặp đôi công khai xuất hiện trong sự kiện Liên hoan phim. Trong 7 năm hẹn hò, cặp đôi đã có lúc dừng lại vì xảy ra xích mích và bất đồng. Tuy nhiên, vượt qua sóng gió, cả hai quyết định về chung một nhà, đánh dấu cho một tình yêu đẹp. Diễm My từng chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Thời gian qua, Diễm My 9x đi lại giữa nhà riêng và gia đình chồng tương lai. Cô xem bố mẹ bạn trai như ruột thịt, thấy bình yên khi ở cạnh do mẹ cô đã qua đời. Diễm My 9x cho biết sau kết hôn, cô xác định sẽ phải phải dành thời gian cho gia đình, không thể tối ngày ở phim trường. Cô nói muốn cân bằng mọi thứ trước sự hỗ trợ, tâm lý của chồng sắp cưới.

Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu

Đầu năm 2021, Lệ Quyên xác nhận đang trong mối quan hệ tình cảm với người mẫu Lâm Bảo Châu. Từ đó, Lệ Quyên khá thoải mái chia sẻ những hình ảnh tình tứ của cả hai. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, cộng đồng mạng lại được dịp trầm trồ với đôi "trai tài gái sắc". Mặc dù hơn Lâm Bảo Châu 12 tuổi nhưng "nữ hoàng phòng trà" vẫn được khen trẻ trung, nhan sắc "lão hóa ngược".

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu hiện đã về sống chung một nhà.

Lệ Quyên cho rằng bạn trai có 4 tính tốt mà cô gái nào cũng trông đợi, tìm kiếm ở người đàn ông của đời mình: “Bạn ấy đàn ông, tinh tế, đàng hoàng và có ý chí lắm. Lúc nào cũng không ngừng nỗ lực để làm chỗ dựa cho tôi mà chẳng cần nói ra".

Thời gian vừa qua, cặp đôi đã dọn về sống chung nhà. Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, Lệ Quyên đã tìm được "chân ái" của cuộc đời mình. Có thể nói đám cưới đang được mong chờ nhất cũng chính là cặp đôi đình đám này.

Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng

Sau 2 năm vướng vào tin đồn có quan hệ tình cảm, cặp đôi này cũng chính thức lên tiếng thừa nhận yêu đối phương. Kể từ đó, trong mọi sự kiện Vbiz, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng luôn tay trong tay xuất hiện khiến khán giả trầm trồ, ngưỡng mộ.

Chênh nhau 14 tuổi nhưng khán giả luôn công nhận Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh rất xứng đôi. Anh Dũng điển trai, chững chạc và nam tính, tính cách cũng rất mạnh mẽ, tự lập trong khi Trương Ngọc Ánh trẻ hơn tuổi thật nên không tạo cảm giác "đũa lệch".

Dù chênh lệch tới 14 tuổi nhưng cả hai vẫn cực kỳ đẹp đôi.

Thời gian qua, Trương Ngọc Anh còn công khai ra mắt gia đình "bạn trai kém tuổi" khi có mặt tại đám cưới của anh trai Anh Dũng. Nói về chuyện đi thêm bước nữa với "bạn trai kém tuổi", Trương Ngọc Ánh cũng không ngại chia sẻ: "Khi nào tôi cưới sẽ thông báo chứ không bí mật". Nếu siêu đám cưới của Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng diễn ra, khán giả chắc chắn sẽ rất hào hứng.

Linh Rin - Phillip Nguyễn

Linh Rin và Phillip Nguyễn công khai tình cảm từ tháng 10/2019. Trong thời gian yêu, cả hai nhiều lần đăng ảnh chung, nói lời tình tứ trên mạng xã hội. Cặp tình nhân cũng thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện.

Khi công bố đính hôn hồi tháng 5/2022, Phillip Nguyễn nhắn nhủ Linh Rin: "Gửi vợ sắp cưới của anh, Ngô Phương Linh, anh yêu em. Anh yêu em nhiều hơn những gì em có thể nghĩ. Anh hứa sẽ làm cho em cảm thấy được yêu thương, trân trọng trong từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta. Hơn 10 năm qua, tôi được nhiều người hỏi khi nào sẽ kết hôn. Hôm nay, tôi có thể nói rằng, cuối cùng tôi đã tìm thấy người ấy".

Linh Rin và Phillip Nguyễn sẽ làm đám cưới trong năm 2023.

Đám cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn sẽ diễn ra vào năm 2023 theo nghi thức lễ cưới Công giáo tại nhà thờ. "Tôi không chắc đám cưới hoành tráng thế nào nhưng sẽ là đám cưới vui và hạnh phúc nhất", cô cho hay.

Châu Bùi - Binz

Binz và Châu Bùi vướng nghi vấn hẹn hò từ giữa năm 2020, thế nhưng đến tháng 11/2022 thì đàng trai mới công khai xác nhận yêu đương trước công chúng tại một sự kiện âm nhạc. Trước đó, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ những bức ảnh úp úp mở mở để thể hiện tình cảm và "thả thính" đối phương.

Sau một khoảng thời gian úp mở, cả hai cuối cùng đã thoải mái chia sẻ hình ảnh tình tứ. Trong chuyến du lịch vừa qua, cặp đôi đăng ảnh cùng ngắm phong cảnh đẹp như tranh và dành cho nhau những cái ôm ngọt ngào.

Châu Bùi và Binz đã thoải mái công khai chuyện tình cảm.

Nói về chuyện tình cảm, Châu Bùi từng trải lòng: "Thường khi yêu ai mình đều xác định sẽ lâu dài. Hồi trước mình hay có suy nghĩ là phải thay đổi người ta, chịu đựng người ta nhưng giờ thì không còn. Mình lựa chọn người phù hợp nhất, người có thể gắn bó lâu dài. Cuộc sống của bọn mình bây giờ quá ổn, mình quá hạnh phúc với nó". Dân tình đang rất nóng lòng ngày cặp đôi thông báo tin vui.

Minh Tú - bạn trai ngoại quốc

Cuối năm 2021, Minh Tú gây chú ý khi công khai bạn trai người Đức tên Chris, sinh năm 1981. Anh có thời gian sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm. Họ từng yêu nhau vào năm 2012 nhưng sớm chia tay. Đến năm 2018, sau khi Minh Tú trở về từ cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia, hai người có dịp gặp lại và quyết định tiếp tục gắn bó.

Minh Tú liên tục được giục lấy chồng.

Người đẹp từng chia sẻ: "Tôi cũng sẵn sàng nhưng việc lấy chồng không thiên về sự quyết định của tôi nữa. Tôi thì cũng mong muốn đó nhưng nhiều khi đối phương không mong muốn. Mà giờ đang mùa mưa nên việc tổ chức tiệc ngoài trời chưa thuận lợi lắm. Cho nên, chưa biết khi nào tôi sẽ lấy chồng nhưng chắc chắn tôi sẽ lấy".

Được biết, bạn trai Tây rất được lòng gia đình Minh Tú. Chính vì thế, người hâm mộ đang mong chờ cái kết đẹp cho cặp đôi sau nhiều năm hẹn hò.

Võ Hoàng Yến - bạn trai Việt Kiều

Đầu năm 2021, siêu mẫu Võ Hoàng Yến có chuyến bay sang Mỹ để thăm và đón Tết cùng bạn trai. Được biết anh là Việt Kiều, làm việc trong ngành ẩm thực nhiều năm qua tại xứ sở cờ hoa. Cô và bạn trai dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 7/2021, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải dời lại vào năm sau.

Võ Hoàng Yến từng chia sẻ bạn trai cô là mẫu người trưởng thành, đàn ông và chín chắn. Anh không quan tâm đến showbiz, nói không với mạng xã hội, lối sống và cách làm việc rất nghiêm túc. Chân dài cho biết tuy cách xa nhau tận nửa vòng trái đất nhưng cô và bạn trai luôn biết hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch cùng nhau và chia sẻ bí quyết yêu xa chính là tin tưởng bạn trai tuyệt đối.

Võ Hoàng Yến đang lên kế hoạch làm đám cưới trong năm 2023.

Về kế hoạch đám cưới sau lần trì hoãn hồi tháng 7/2020 do COVID-19, Võ Hoàng Yến cho biết dự định tổ chức cưới vào năm 2023. Người mẫu đang sắp xếp thời gian để có thể sớm sang Mỹ thăm người yêu.

Tác giả: Ngọc Thanh

Nguồn tin: Báo VTC News