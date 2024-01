Những cặp ‘chân rồng’ giá tiền triệu, có tiền chưa chắc mua được dịp Tết

Cặp chân gà Đông Tảo nặng đến 1,2kg (tương đương mỗi chân khoảng 6 lạng) đang có tại cơ sở chăn nuôi của anh Giang Tuấn Vũ (Khoái Châu, Hưng Yên). “Đây là cặp chân thuộc hàng xưa nay hiếm, có thể ví như “chân rồng" quý hiếm”, anh Vũ nói.

Loại gà Đông Tảo nổi tiếng nhất ở cặp chân to, vảy xếp chồng lên nhau như vảy rồng. Do đó, mỗi lần có một cặp chân to đặc biệt xuất hiện, người ta thường ưu ái gọi là “chân rồng".

Con gà Đông Tảo có chân to hơn viên gạch, được ví như "chân rồng". (Ảnh: NVCC)

Anh Giang Tuấn Vũ cho biết, trong lứa gà Đông Tảo 1 năm tuổi mà anh nuôi đặc biệt để phục vụ thị trường Tết 2024, xuất hiện một con có cặp chân đỏ, to, nổi bật giữa hàng nghìn con.

Trên thực tế, gà Đông Tảo với chân to hơn một viên gạch đỏ là vô cùng hiếm gặp. “Không phải cứ là gà Đông Tảo thuần chủng, được chăm sóc đặc biệt và được cho hút lòng đỏ trứng gà, ăn thịt bò thì sẽ có chân to. Những con gà chân to như thế này chỉ xuất hiện với tỷ lệ 1/hàng trăm nghìn con nên rất quý hiếm", anh Vũ nhấn mạnh.

Sau khi được sơ chế sạch sẽ, cặp “chân rồng" duy nhất trên có trọng lượng 1,2kg, được bán với giá 1,2 triệu đồng. “Chỉ sau khi xuất hiện chưa đầy 20 giây, cặp chân khủng này kèm theo lô chân gà khoảng 6kg của tôi đã được bán sạch”, anh Vũ nói thêm.

Chân gà Đông Tảo là một trong những đặc sản địa phương nổi tiếng, đặc biệt hút khách mỗi dịp Tết đến. Nếu như trước đây, người tiêu dùng muốn thưởng thức đặc sản này thì bắt buộc phải mua cả con gà với giá không hề rẻ. Nhưng bây giờ, khách hoàn toàn có thể mua chân gà Đông Tảo theo cân.

Anh Vũ cho biết, trên thị trường hiện tại, chân gà Đông Tảo có 3 loại phổ biến gồm loại 7-8 chiếc/kg, giá khoảng 350.000 - 400.000 đồng/kg; loại khoảng 6 chiế/kg giá 450.000 đồng/kg và loại 4-5 chiếc/cân có giá 550.000 đồng/kg.

Mỗi con gà Đông Tảo có giá dao động trong khoảng 7 - 10 triệu đồng tùy cân nặng, loại hiện nay có giá khoảng 2 triệu đồng/kg. Ngày nay, nhiều cơ sở chăn nuôi gà Đông Tảo như cơ sở của anh Giang Tuấn Vũ đã áp dụng các quy trình chăm sóc gà Đông Tảo rất đặc biệt.

Chuyện gà Đông Tảo ở phòng điều hòa đã không còn xa lạ với người chăn nuôi và người tiêu dùng. Mỗi con gà Đông Tảo đạt chuẩn đều có thời gian nuôi khoảng 1 năm, có chế độ chăm sóc đặc biệt, được hút lòng đỏ trứng gà, ăn thịt bò…vào đúng thời điểm để cho ra chất lượng thịt tốt nhất.

Tác giả: CÔNG HIẾU

Nguồn tin: Báo VTC