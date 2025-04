Người phụ nữ 61 tuổi đột ngột tử vong sau bữa ăn trưa

Những việc không nên làm ngay sau khi ăn Ngoài việc kiểm soát chế độ ăn uống, các hoạt động ngay sau bữa ăn cũng tác động lớn tới sức khỏe tim mạch lâu dài cũng như nguy cơ đột tử. Vì vậy, có những việc không nên làm ngay sau khi ăn bất kỳ ai cũng cần phải biết: Nằm ngay sau khi ăn Ăn quá no khiến tăng gánh nặng cho vùng bụng, từ đó bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và muốn nằm nghỉ ngay sau bữa ăn để bụng dễ chịu hơn. Tuy nhiên, hành động này sẽ làm tăng khả năng trào ngược axit, gây kích ứng thực quản và dạ dày, lâu dần có thể gây ra các bệnh về hệ tiêu hóa. Tắm Không nên tắm ngay sau bữa ăn để phòng ngừa chứng khó tiêu hoặc đau bụng. Tắm làm mát cơ thể và do vậy có nhiều máu lưu thông tới da hơn. Do đó lượng máu cần cho quá trình tiêu hóa của dạ dày bị giảm xuống và gây ra các rối loạn tiêu hóa. Đạp xe Vì đạp xe làm tăng cung cấp máu tới các cơ, nên nếu bạn đạp xe ngay sau khi ăn, cung cấp máu tới dạ dày giảm và quá trình tiêu hóa bị cản trở. Hút thuốc Tốc độ hấp thu trong cơ thể tăng lên sau bữa ăn. Điều này khiến cho việc hấp thu các hóa chất dễ dàng hơn và gây hại nhiều hơn. Hút thuốc ở thời điểm nào cũng không tốt, đặc biệt là ngay sau bữa ăn. Uống nước lạnh Nước lạnh khiến các chất béo từ thực phẩm có dầu ngưng tụ. Nó cũng được cho là làm giảm các phản ứng enzyme tham gia vào quá trình tiêu hóa, do đó nên uống 1 cốc nước lọc bình thường hoặc nước ấm thay vì nước lạnh. Lái xe Sau bữa ăn, việc cung cấp máu tới ruột già tăng, kết quả là làm giảm lưu thông máu tới não. Điều này dẫn tới buồn ngủ sau ăn. Vì vậy, việc lái xe trong tình trạng này là không tốt vì nó làm tăng nguy cơ tai nạn.