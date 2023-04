Ngỡ ngàng với hình ảnh Võ Hạ Trâm

Hình ảnh mới của Võ Hạ Trâm

Ca sĩ Võ Hạ Trâm vừa chính thức trở lại đường đua Vpop với MV Về Với Em - ca khúc kết hợp giữa hai nền văn hoá Việt - Ấn. Đây cũng chính là sản phẩm "khai pháo" cho dự án The Love Journey (Tạm dịch: Hành trình tình yêu) gồm 3 bài hát mà nữ ca sĩ sẽ phát hành trong năm 2023.

Võ Hạ Trâm khẳng định đây chính là dự án âm nhạc "khủng" trong sự nghiệp của cô từ trước đến nay, kể từ sau liveshow This Is Me (2019).

"Love" trong The Love Journey ban đầu xuất phát từ tình yêu của Võ Hạ Trâm dành cho ông xã Vikas, sau đó là lan toả đến gia đình anh ở Ấn Độ. Nữ ca sĩ thực hiện dự án này với mong muốn kết hợp hai nền văn hoá Việt Nam và Ấn Độ, qua đó thể hiện tình yêu mạnh mẽ với quê hương của mình và cả của chồng. Cô cho biết dự án này ngốn hết 5 tỉ đồng.

Dự án của Võ Hạ Trâm

Sản phẩm "Về với em" đậm chất Ấn không chỉ qua trang phục truyền thống và hiện đại của Ấn Độ mà Võ Hạ Trâm chọn mặc mà còn là những khung cảnh lộng lẫy, ấn tượng của vùng Rajasthan, phía Tây Ấn Độ. Không chỉ sở hữu dàn vũ công Bollywood hùng hậu, Võ Hạ Trâm còn thực hiện sản phẩm với 2 ngôn ngữ: Việt- Ấn (tiếng Hindu). Nhà sản xuất Duy Trần cũng đã tạo nên bản phối "Về với em" mang chất điện ảnh, pha trộn giữa nhạc điện tử và các nhạc cụ truyền thống Ấn Độ: đàn sarod, đàn sitar, đàn tanbura, kèn Shehnai, bộ gõ tabla, dholak,...

Nói về mục tiêu tấn công vào thị trường Ấn Độ, Võ Hạ Trâm cho biết dự án này sẽ như một bước khảo sát phản ứng của khán giả Ấn Độ đối với cô. Nếu thuận lợi, có thể Trâm và ekip sẽ tính đến những kế hoạch xa hơn ở thị trường tỷ dân này. Thông qua sản phẩm này, Võ Hạ Trâm mong muốn các khán giả ở Ấn biết đến cô và sẽ tìm đến các sản phẩm trước đó mà cô đã làm, những sản phẩm mang nhiều yếu tố văn hoá Việt Nam. Từ đó bạn bè đến từ Ấn Độ có thể biết thêm nhiều hơn về quê hương của cô.

Và cả tham vọng tấn công vào thị trường Ấn Độ

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mỗi người nghệ sĩ đều có con số may mắn riêng mình, có những nỗ lực của riêng mình, biết được thế mạnh riêng và thể hiện cho khán giả thế mạnh đó. Mỗi người có những viên ngọc riêng để gửi đến khán giả. Những ca sĩ không được đào tạo bài bản nhưng vẫn thành công, chứng tỏ họ vẫn đang đóng góp những giá trị tích cực cho nền âm nhạc Việt Nam. Họ vẫn dùng âm nhạc để gửi đến khán giả những thông điệp chữa lành hoặc những điều tốt đẹp khác. Mỗi người có một vai trò khác nhau, và Trâm cũng đang làm rất tốt vai trò của Trâm… Mình cảm thấy may mắn khi có nền tảng vững chắc về kỹ năng, và mình cũng đang dùng khả năng này để giúp các bạn trẻ khác qua việc giảng dạy tại Nhạc viện TP HCM".

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động