Nghệ An thực hiện Quyết định 213 về kiểm kê tài sản công

Ngày 6/3, ông Bùi Thành An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định về việc thực hiện Công văn Số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An sẽ giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định Số 213/QĐ-TTg để kịp tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, vào ngày 1/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 213 của Thủ tướng phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Thời điểm chốt số liệu kiểm kê là 0h ngày 1/1/2025.

Sở Tài chính tỉnh Nghệ An sẽ chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương căn cứ chỉ đạo của Quyết định 213, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An thực hiện theo quy định

Về phạm vi, đề án nêu rõ, sẽ tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định (trừ tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang Nhân dân, tài sản thuộc danh mục bí mật Nhà nước), gồm: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (cả quyền sử dụng đất xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp); xe ô tô; tài sản cố định đặc thù; tài sản cố định khác.

Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (không bao gồm tài sản do Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, nguyên vật liệu,... để đầu tư xây dựng) cũng nằm trong phạm vi được kiểm kê.

Quyết định số 213 của Thủ tướng yêu cầu việc kiểm kê được dựa trên việc kiểm đếm thực tế tài sản tại thời điểm kiểm kê; so sánh, đối chiếu với số liệu theo dõi, hạch toán trên sổ kế toán.

Đến ngày 1/7/2025 hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê, xây dựng báo cáo tổng hợp về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi cả nước

Theo đó, với tài sản đang được theo dõi, hạch toán trên sổ kế toán nhưng tại thời điểm kiểm kê thực tế không còn tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang theo dõi, hạch toán tài sản có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý tài sản phát hiện thiếu theo quy định của pháp luật có liên quan; không tổng hợp giá trị của các tài sản này vào giá trị tài sản kiểm kê.

Lãnh đạo Chính phủ đề ra mục tiêu đến ngày 31/12/2024 hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Đến ngày 31/3/2025 hoàn thành việc tổng kiểm kê. Đến ngày 1/7/2025 hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê, xây dựng báo cáo tổng hợp về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi cả nước.

Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm nắm được thực trạng của tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý về các mặt số lượng, giá trị, cơ cấu, hiện trạng sử dụng,... làm cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, việc tổng kiểm kê tài sản công sẽ phục vụ công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính Nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT