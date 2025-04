Nghệ An: Tăng cường phòng, chống đuối nước trong học sinh, sinh viên

Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước rất thương tâm, đặc biệt là đuối nước trẻ em. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn đuối nước làm 11 người chết, trong đó có 6 vụ đuối nước trẻ em.

Một buổi diễn tập cứu người đuối nước. Ảnh minh họa



Thời gian tới, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh dự báo sẽ có nắng nóng kéo dài, bên cạnh đó, bước vào giai đoạn nghỉ hè của các em học sinh, sinh viên, nhiều điểm sông, hồ tiếp tục là điểm thu hút cả người lớn và trẻ nhỏ đến tắm, trong khi việc cảnh báo nguy hiểm chưa được phủ kín; việc dạy học bơi cho học sinh và trẻ em chưa được triển khai toàn diện, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các vụ tai nạn đuối nước.

Để kịp thời phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp công tác phòng, chống đuối nước, đảm bảo tính mạng cho nhân dân, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng chức năng, Công an cấp xã triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh về phòng, chống tai nạn đuối nước, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em.

Các phòng chức năng tập trung tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo kịp thời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng về phòng, chống đuối nước đến các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Phối hợp Sở Giáo dục và đào tạo lồng ghép nội dung công tác phòng, chống đuối nước để phục vụ giảng dạy trong các nhà trường.

Công an các xã, phường, thị trấn tổ chức tổng rà soát, điều tra cơ bản, lập danh sách cụ thể các khu vực, địa điểm thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ cao gây tai nạn. Tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã khẩn tưởng chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn; làm rào chắn, biển cảnh báo, biển cấm, biển cảnh giới, phao cứu sinh, cứu hộ; bố trí lực lượng cảnh gới. Tuyên truyền trên các hệ thống truyền thanh cơ sở về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm hằng ngày; trong đó nội dung phải thông báo các khu vực, địa điểm cụ thể thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước hoặc nguy cơ cao xảy ra đuối nước.

Tai nạn đuối nước vẫn là nguy cơ hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ em, nhất là trong những ngày hè. Do đó, ngoài sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể thì quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, giám sát chặt chẽ từ phía gia đình nhằm bảo vệ trẻ em trước mọi nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra.

Tác giả: Cao Loan - Chu Minh

Nguồn tin: cand.com.vn