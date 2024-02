Nghệ An: Người dân tất bật rời quê sau Tết

Bịn rịn chia tay

Có mặt tại sân ga Vinh những ngày này, chúng ta lại bắt gặp cảnh bịn rịn chia tay của người đi, người ở lại với biết bao tâm tư đôi khi chẳng thể nói thành lời.

Cứ nhìn nhau, nắm chặt tay, chúc chuyến tàu hàng trăm, hàng nghìn km ấy bình an, đưa người thân vào tới nơi, người ở lại cũng bình an và khỏe mạnh, hẹn Tết nữa sẽ sum họp nơi quê nhà.

Cứ mỗi độ ra Tết, hàng nghìn người ở Nghệ An lại ly hương. Ở ga tàu, bến xe, sân bay tái diễn cảnh tấp nập như độ trước Tết.

Sau Tết Nguyên đán, hàng nghìn người tiếp tục trở lại nơi làm việc, học tập.

Gia đình anh Linh (xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương) xa quê gần 10 năm, Tết năm nay vợ chồng quyết định cùng hai con về quê ăn Tết với người thân. Mấy ngày Tết đã trôi qua, anh chị lại khăn gói ghé ga Vinh, đợi chuyến tàu giữa trưa để vào lại Đồng Nai.

“Xa quê lâu lắm rồi, vợ người Bắc, mình thì ở Nghệ An, hai vợ chồng bén duyên nơi đất khách quê người, ở lại lập nghiệp và sinh sống tại Đồng Nai cũng ngót nghét gần 20 năm. Lâu lắm rồi mới có dịp, có điều kiện nên cả nhà quyết tâm về quê ăn Tết với người thân. Ba ngày Tết trôi qua nhanh, mới đặt chân về quê với bao cảm xúc, giờ lại đã phải khăn gói rời quê. Cảm giác chẳng muốn xa nơi chôn rau cắt rốn, nhưng vì cuộc sống, lại lên đường thôi. Chỉ mong bố mẹ, người thân ở lại năm mới bình an, may mắn và hi vọng Tết tới lại được về quê sau những xa cách...”, anh Linh bộc bạch.

Hai mẹ con chị Thoan ngồi đợi tàu ở ghế đá góc sân ga Vinh, cũng cảnh như bao người khác phải rời quê sau Tết, lỉnh kỉnh một đống đồ, túi xách...Vừa bế con, chị Thoan vừa cho biết: Vì lao động tự do nên về Tết cũng thoải mái, ở với ông bà, lo chu đáo mọi việc cùng ông bà trong những ngày Tết.

Khi mọi thứ đã tạm xong, chị xin phép về lại Huế với chồng. Hai vợ chồng chị lớn lên ở Nghệ An nhưng rồi cũng bén duyên ở Huế, sinh con rồi quyết tâm lập nghiệp nơi đất khách quê người, Tết năm nào cũng cố gắng thu xếp về để lo Tết với ông bà nội đã lớn tuổi, cứ ra Tết mùng 5 đến mùng 7 là tất bật chuẩn bị quay trở lại Huế để còn đi làm, lo cuộc sống.

Nhà ga, bến xe lại tấp nập, người ở lại tiễn người xa sau cái Tết ấm cúng, sum vầy ở quê hương.

Đưa người thân tới ga Vinh bắt tàu về lại Đồng Nai sau Tết, anh Hoàng Hữu Kiệm (Nghi Lộc) mắt đăm đăm nhìn những đứa cháu đang vui đùa bên chiếc xe thồ chở hành lý cho khách ga Vinh, bộc bạch: “Qua Tết là vợ chồng nhà chú trở lại Đồng Nai, hiếm hoi lắm mới thu xếp được cả vợ chồng, con cái cùng về quê ăn Tết. Ba ngày Tết tất bật chúc Tết nội ngoại, lo mâm cỗ...nay lại phải xa quê, trở về với cuộc sống thường nhật. Thương mấy đứa cháu, về quê rồi cứ chẳng muốn rời xa quê, anh em quấn quýt nhau mấy ngày Tết tình cảm, nay lại tạm xa nhau...”.

Tàu xe tăng chuyến, chở người xa quê

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc khai thác đường sắt chi nhánh Nghệ Tĩnh Nguyễn Thanh Hải cho biết, dịp sau Tết, lượng khách đi và đến ga tàu cũng khá đông, riêng ngày 13 và 14/2 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết) ga Vinh đưa hơn 7.000 khách lên tàu và đón hơn 1.600 khách xuống tàu. Để phục vụ nhu cầu đi lại khá lớn cho người dân dịp sau Tết, trong ngày 13/2, cơ quan đã tăng cường thêm 7 đoàn tàu đi Hà Nội, 2 đoàn tàu đi Sài Gòn. Tiếp đó ngày 14/2, tăng cường thêm 6 đoàn tàu đi Hà Nội và 2 đoàn đi Sài Gòn. Về giá vé, dịp này có tăng 15 đến 20% so với ngày thường.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, nhiều người rời quê sau Tết.

Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Nghệ An thông tin, qua theo dõi, cập nhập từ các đơn vị kinh doanh vận tải cho thấy, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 10/2 đến 14/2, tổng số chuyến xe vận tải khách trên địa bàn tỉnh thực hiện 1.475 chuyến, với 33.980 hành khách đi xe. Thực hiện phục vụ khách đến bến là đi ngay, không có hiện tượng tăng giá vé trái quy định, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự ở các bến xe.

Về vận tải Hàng không, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm Tết, các hãng hàng không thực hiện tăng chuyến bay đi/ đến sân bay Vinh.

Các hãng đã chủ động bay đúng lịch trình do Cục Hàng không cấp phép, vì vậy không có hiện tượng dồn chuyến bay vào cùng một thời điểm, đảm bảo năng lực khai thác và cung cấp dịch vụ của cảng. Công tác an ninh hàng không được tăng cường để đảm bảo trật tự an toàn tại sân bay.

Sau Tết Nguyên đán, từ ngày 10/2 đến 14/2, thực hiện 362 chuyến bay, với lượng hành khách thông qua cảng là 51.511 hành khách. Còn ga Vinh từ ngày mùng 8/2 đến ngày 14/2 (tức từ ngày 29 tết đến ngày mồng 5/1 Tết Nguyên đán), thực hiện 150 đoàn tàu tác nghiệp, vận chuyển 19.999 lượt hành khách.

Sau những ngày Tết đoàn viên bên gia đình, họ lại ly hương với cuộc sống, lao động nơi xứ người...

Sở Giao thông vận tải Nghệ An có kế hoạch bố trí cán bộ thường xuyên túc trực tại các bến xe khách trọng điểm để thực hiện việc điều động phương tiện, cấp phù hiệu xe tăng cường nhằm giải tỏa khách một cách nhanh chóng, thuận lợi trong các giai đoạn cao điểm. Đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe buýt, taxi…) kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại các đầu mối tập trung lượng hành khách lớn như nhà ga đường sắt, bến xe khách, cảng hàng không...

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn