Nghệ An có thêm 5 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT

NSND An Ninh vai Đức trong vở “Vầng sáng” - HCV tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022. Ảnh: Lương Vân

1 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND là NSƯT Nguyễn An Ninh; 4 Nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT là: Quế Thị Thương, Hồ Văn Thông, Nguyễn Minh Tâm, Thiên Huế. Tất cả các nghệ sĩ đều thuộc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An.

NSND Nguyễn An Ninh, nguyên Trưởng đoàn, Chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Dân ca Ví, Giặm - Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh nhưng cuộc đời và sự nghiệp của NSƯT An Ninh lại gắn bó nhiều hơn với vùng đất Nghệ An. Bởi vậy mà chất Nghệ trong ông là sự kết tinh hài hòa những gì tinh túy nhất của nền văn hóa đất Hồng Lam. Suốt cuộc đời ông tâm huyết, tận hiến sức lực và trí tuệ góp phần rất lớn vào công cuộc bảo tồn và phát huy kho tàng di sản dân ca của quê hương, đồng thời nhiều lần đóng góp công sức đưa sân khấu Ví, Giặm vang xa, tỏa sáng trong nền sân khấu Việt Nam.

NSƯT Nguyễn Minh Tâm

NSƯT Nguyễn Minh Tâm - diễn viên hát, Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Sở hữu giọng trầm đặc biệt, gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, với sự cống hiến không ngừng, NSUT Minh Tâm đã dành nhiều giải thưởng tại các cuộc liên hoan, hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.

NSƯT Quế Thị Thương

NSƯT Quế Thị Thương - diễn viên hát, Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Sinh năm 1983, trong gia đình không có ai mang “gen nghệ thuật”. Thế nhưng từ những ngày còn trên ghế nhà trường, Quế Thương đã sớm thể hiện năng khiếu bẩm sinh với giọng hát ngọt ngào sâu lắng đậm chất trữ tình. Với Quế Thương, được hát cho khán giả nghe là một vinh hạnh của người nghệ sĩ.

NSƯT Hồ Văn Thông trong một vai diễn

NSƯT Hồ Văn Thông - diễn viên, Đoàn Dân ca Ví, Giặm, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Thường “đóng đinh” với những vai nhân vật lịch sử, Minh Thông luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện các vai diễn của mình. Được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú đó là trái ngọt cho những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ trong hơn 20 năm theo nghiệp dân ca của anh.

NSƯT Thiên Huế

NSƯT Thiên Huế - diễn viên Đoàn Dân ca Ví, Giặm, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Là một diễn viên trẻ của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Thiên Huế được khán giả yêu dân ca biết đến bởi lối diễn chân thật, giản dị, dễ đi vào lòng người. Thiên Huế được bạn bè, đồng nghiệp cảm phục bởi lòng yêu nghề, đức hy sinh, chịu khó, ham học hỏi. Tất cả những điều đó đã làm nên một Thiên Huế “tỏa sáng” ở tất cả các vai diễn trên sân khấu./.

Tác giả: Trần Long

Nguồn tin: vanhoanghean.com.vn