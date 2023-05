Nghệ An: 3 năm chưa giải quyết xong việc hộ dân lấn chiếm kênh mương

Xâm lấn công trình thuỷ lợi

Đời sống và Pháp luật nhận được đơn của ông Hoàng Lâm Sung, trú tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An về việc có hộ dân lấn chiếm kênh thuỷ lợi để làm mặt bằng kinh doanh vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, ảnh hưởng đến lối đi chung của gia đình ông Sung.

Theo đơn, hộ bà Nguyễn Thị Nguyên (trú tại thị trấn Yên Thành, Nghệ An) đã có hành vi cơi nới, hàn khung tôn, lợp tôn trên phần đường lối đi chung, phía dưới là công trình thủy lợi làm nơi buôn bán là hành vi trái pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và công tác bảo trì của công trình thủy lợi, gây cản trở sự lưu thông trên lòng lề đường và tạo ra một hình ảnh xấu xí đối với trật tự an ninh, bộ mặt đô thị. Trực tiếp xâm phạm đến quyền được lưu thông, đi lại của hộ gia đình ông Sung.

Ông Hoàng Lâm Sung trao đổi với PV

Trao đổi với PV, ông Sung cho biết, năm 2020, gia đình đã làm đơn gửi cơ quan chức năng thị trấn Yên Thành, UBND huyện Yên Thành, Nghệ An để xử lý về hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyên. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết triệt để gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình.

“Gia đình chúng tôi đã làm đơn nhiều lần để yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết việc vi phạm pháp luật của bà Nguyên. Nhưng đến nay sau nhiều lần làm việc thì cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết triệt để”, ông Sung nói.

Theo tìm hiểu, phần diện tích hộ bà Nguyên lấn chiếm thuộc kênh tưới N102 do Xí nghiệp thủy lợi Yên Thành quản lý. Việc bà Nguyên lấn chiếm xây dựng ki-ốt kinh doanh đã diễn ra từ trước đến nay.

Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành bị phê bình

Liên quan đến vấn đề này, UBND huyện Yên Thành, Nghệ An đã lập đoàn công tác, ban hành nhiều văn bản yêu cầu UBND thị trấn Yên Thành giải quyết. Vậy mà Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành chậm xử lý gây đơn thư kéo dài.

Cụ thể, ngày 17/7/2020, UBND huyện Yên Thành ban hành Công văn số 1207/UBND.KT&HT về việc trả lời đơn của công dân, trong đó có nội dung: “Bà Nguyên lợp mái tôn không vi phạm hành lang an toàn đường bộ, chất lượng của nguồn nước, cản trở dòng chảy, kết cấu của mương. Để ổn định trong khu vực, đảm bảo công bằng, khánh quan và quy định của pháp luật hiện hành. UBND huyện giao cho UBND Thị trấn làm việc với bà Nguyên có phương án xử lý và tháo dỡ mái tôn, trả lại mặt bằng cho Nhà nước xong trước ngày 30/10/2020”.

Phần diện tích hộ bà Nguyên cơi nới lấn chiếm lối đi chung

Ngày 20/7/2020, UBND thị trấn Yên Thành đã lập biên bản giao trách nhiệm đối với bà Phan Thị Vinh (con gái bà Nguyên) là người đang sử dụng ốt quán của bà Nguyên đã có hành vi vi phạm thưng mái tôn, vách ngăn bằng tôn trên kênh N102 phải tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng nguyên trạng. Đồng thời UBND thị trấn Yên Thành cũng có Công văn số 28/UBND ngày 21/8/2020 gửi bà Nguyên yêu cầu gia đình thực hiện các nội dung tại Công văn số 1207/UBND.KT&HT ngày 17/7/2020 và kết luận của UBND huyện Yên Thành.

Tiếp đến, ngày 16/11/2020, UBND huyện có Công văn số 195/TB-UBND thông báo kết luận của UBND huyện tại buổi tiếp công định kỳ ngày 10/11/2020, trong đó có nội dung “Phê bình chủ tịch UBND thị trấn về việc thực hiện nội dung công văn chậm”.

Tuy nhiên, sự việc kéo dài, tính đến nay, UBND thị trấn Yên Thành đã ban hành 1 công văn, 1 biên bản yêu cầu gia đình bà Nguyễn Thị Nguyên thực hiện các nội dung theo công văn số 1207/UBND.KT&HT; tổ chức 05 cuộc làm việc với gia đình bà Nguyễn Thị Nguyên và các hộ dân có liên quan và chỉ đạo gia đình bà Nguyễn Thị Nguyên tháo dỡ phần mái tôn phía trên lối đi chung, đồng thời ban hành 04 văn bản báo cáo gửi UBND huyện và các ngành liên quan về việc thực hiện các nội dung trên.

Lấn chiếm đất kênh mương để kinh doanh

Ngày 22/12/2022, Thanh tra huyện Yên Thành cũng đã lập tổ công tác để kiểm tra và kết luận, yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành thực hiện đầy đủ nội dung công văn số 1207/UBND.KT&HT ngày 17/7/2020 của UBND huyện, đồng thời kiểm tra việc xây dựng công trình trái phép trên kênh N102 đối với các hộ dân khác theo quy định của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và các quy định pháp luật về thủy lợi. Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Xí nghiệp thủy lợi Yên Thành hướng dẫn UBND Thị trấn Yên Thành thực hiện đầy đủ các nội dung công văn số 1207/UBND.KT&HT ngày 17/7/2020 của UBND huyện. Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện theo dõi, đôn đốc Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định.

Kết quả thực hiện báo cáo về UBND huyện (qua Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện) trước ngày 31/3/2023.

Ngày 11/1/2023, ông Nguyễn Văn Dương, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã ký Công văn số 64/UBND.TTR về việc chỉ đạo nội dung xử lý đơn công dân. Trong đó, thống nhất báo cáo của Tổ công tác về việc xử lý đơn thư của công dân Hoàng Lâm Sung.

Đồng thời, yêu cầu báo cáo kết qủa thực hiện về UBND huyện Yên Thành trước ngày 31/3/2023.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: nguoiduatin.vn