Một phi công tử vong khi nhảy dù lượn

Ngày 24-3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum xác nhận một phi công trong giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" đã tử vong.

Khoảnh khắc lúc phi công không may gặp nạn

Giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24-3. Vào buổi sáng hôm qua, một phi công đã không may gặp nạn, rơi từ trên cao xuống đất và nhanh chóng được các bác sĩ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Theo bác sĩ Võ Văn Thiện, công tác tại bệnh viện này, phi công được nhập viện vào khoảng 10 giờ ngày 23-3, trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu…, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tích cực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, phi công đã tử vong sau khoảng 3 giờ vào viện.

Your browser does not support the video tag.

Toàn bộ quá trình gặp nạn của phi công đã được người dân chứng kiến, quay clip lại

Có 127 phi công tham gia nhảy dù lượn Giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" là sự kiện nằm trong hoạt động Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2024. Giải đấu quy tụ 127 vận động viên tham dự, trong đó có 41 vận động viên đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc....

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động