Liên tiếp phát hiện, xử lý các trường hợp tàng trữ trái phép súng săn

Vào khoảng 01 giờ ngày 08/5/2024, Tổ công tác 373 Công an huyện Kỳ Sơn đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến QL16 đoạn qua xã Phà Đánh thì phát hiện Lô Văn Ba (sinh năm 1993), trú tại bản Piêng Phô, xã Phà Đánh đang tàng trữ trái phép súng săn, thu giữ 01 khẩu súng PCP và 172 viên đạn.

Tổ công tác 373 Công an huyện Kỳ Sơn làm việc với Kha Văn Tăm

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 25/03/2024, tại khu vực bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, Tổ công tác 373 Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện Lầu Bá Mải (sinh năm 2002), trú tại bản Xám Xúm, xã Mường Lống có hành vi tàng trữ trái phép súng săn, thu giữ 01 súng PCP hơi và 105 viên đạn.

Tiếp đến, vào khoảng 00 giờ 20 phút ngày 10/4/2024, cũng tại khu vực trên, Tổ công tác 373 Công an huyện phát hiện Xồng Nỏ Dềnh (sinh năm 1984), trú tại bản Huồi Ức 2, xã Huồi Tụ có hành vi tàng trữ trái phép các loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn, thu giữ 03 khẩu súng kíp, hơn 350 viên đạn.

Mới đây, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 07/5/2024, Tổ công tác 373 Công an huyện Kỳ Sơn đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến QL16 đoạn qua xã Phà Đánh thì phát hiện Kha Văn Tăm (sinh năm 1989), trú tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ có hành vi tàng trữ trái phép súng săn, thu giữ 01 khẩu súng PCP cùng 140 viên đạn.

Tang vật

Tại Cơ quan Công an, 04 trường hợp trên khai nhận đã mua các khẩu súng trên qua mạng để săn bắn chim.

Hiện, Tổ công tác 373 Công an huyện đã bàn giao 04 vụ, 04 trường hợp cùng số tang vật cho Công an xã Phà Đánh và Công an xã Tà Cạ để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Từ khi “kích hoạt” cho đến nay, Tổ công tác 373 Công an huyện Kỳ Sơn đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, liên tiếp đạt được nhiều kết quả nổi bật, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Súng săn là loại vũ khí có tính sát thương cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của con người, được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại súng săn nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Nếu phát hiện các hành vi vi phạm hãy thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời điều tra, xử lý.

Tác giả: Phạm Thủy - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn