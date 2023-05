Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 có phát vé miễn phí

Biểu tượng Thế vận hội mùa Hè (Olympic) 2024 tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN



Hiện các nhà chức trách vẫn đang thảo luận về số lượng khán giả được phát vé miễn phí để trực tiếp theo dõi màn trình diễn ngoài trời dọc bờ sông Seine. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết: “Số vé có thể lên đến hàng trăm nghìn, tùy thuộc vào thời tiết và mức độ quảng bá của báo giới cho sự kiện này”.

Theo ban tổ chức, khoảng 100.000 vé sẽ được dành cho những vị trí đặc biệt dọc bờ sông. 500.000 vé khác dành cho khán giả ở vị trí cao hơn trên các đại lộ hai bên bờ sông. Các vận động viên sẽ đi thuyền trên sông theo một đội gồm 115 thuyền. Đây sẽ là lần đầu tiên lễ khai mạc Olympic được tổ chức bên ngoài sân vận động.

Đợt bán vé đầu tiên đã diễn ra trong tháng 2 và 3 đã làm dấy lên những chỉ trích về giá vé khi nhu cầu vượt xa lượng vé có thể cung cấp. Trong đợt bán vé mới nhất, bắt đầu từ ngày 11/5 vừa qua, giá vé cho các vị trí phải trả tiền trong lễ khai mạc đã lên tới 2.700 euro (2.900 USD)/vé.

Ngoài ra, lễ khai mạc được tổ chức ngoài sân vận động cũng đặt ra thách thức an ninh cho ban tổ chức, khi khoảng 10.000 vận động viên và 200 nguyên thủ quốc gia sẽ cùng lúc có mặt ở khu vực sông Seine.

Bộ trưởng Darmanin cho biết khoảng 37.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai trong buổi lễ này, đồng nghĩa với việc cảnh sát Pháp phải làm việc trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội từ ngày 26/7 - 11/8. Khoảng 2.000 - 3.000 nhân viên an ninh tư nhân cũng sẽ được tuyển dụng để đảm bảo an ninh cho sự kiện này.

Ông Darmanin nhấn mạnh các thiết bị bay không người lái sẽ là mối đe dọa an ninh lớn nhất và Pháp sẽ triển khai công nghệ phòng không để đối phó với nguy cơ này, với đợt thử nghiệm sẽ vào cuối năm nay khi tổ chức Giải Cúp bóng bầu dục thế giới.

