Kasim Hoàng Vũ sau khi bị bệnh lạ: Giảm 15kg, mặt biến dạng

Kasim Hoàng Vũ là cái tên quen thuộc với hầu hết khán giả Việt. Nam ca sĩ sinh năm 1980, nổi tiếng trong thập niên 2000 và được khán giả biết đến nhiều sau khi giành giải Nhất cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2004.

Kasim Hoàng Vũ là con trai ca sĩ Bích Phương từng được mệnh danh "nữ hoàng nhạc rock thập niên 1980", nam ca sĩ sở hữu giọng ca đầy nội lực và có chất riêng, nổi tiếng với nhiều ca khúc như Vì yêu, Vì sao, Vì em, Tôi là ai - em là ai, Đôi mắt Pleiku...

Kasim Hoàng Vũ khi còn hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam.

Nhiều năm qua, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ định cư. Gia đình anh sống trong căn nhà rộng 207m2 ở thành phố Katy, tiểu bang Texas, Mỹ.

Năm 2018, nam ca sĩ công bố có con trai với bạn gái Việt kiều. Ngoài công việc kinh doanh, anh vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng sống kín tiếng vì không muốn gia đình bị xáo trộn bởi mạng xã hội.

Hình ảnh Kasim Hoàng Vũ hiện tại.

Thời gian gần đây, ngoại hình khác biệt của Kasim Hoàng Vũ khiến khán giả bất ngờ. Vào cuối tháng 12/2023, Kasim Hoàng Vũ từng chia sẻ phải thực hiện ca phẫu thuật nang xương hàm và cổ do mắc bệnh viêm khớp xương hàm. Ngoài ra, nam ca sĩ 8x đã quyết định cắt tóc ngắn sau 20 năm. Kasim Hoàng Vũ cho biết sau ca phẫu thuật, anh ăn uống khó khăn do không nhai được. Đây là lý do khiến anh sụt cân 15kg, gầy ốm như hiện tại. Nam ca sĩ cũng phải tạm dừng ca hát sau khi phẫu thuật.

Dù đã phẫu thuật được hơn nửa năm nhưng sức khỏe của nam ca sĩ vẫn chưa phục hồi. Hiện tại anh chủ yếu húp cháo và uống sữa. Thời gian qua, ca sĩ Kasim Hoàng Vũ thường xuyên cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội.

Trải qua nhiều biến cố sức khỏe, nam ca sĩ đã ý thức trong việc giữ gìn, ăn uống lành mạnh để sức khỏe mau hồi phục. Nam ca sĩ cũng chọn cách sống hưởng thụ khi chia sẻ hình ảnh cùng người thân đi du lịch, khám phá Mexico cuối tháng 3 vừa qua.

Tác giả: Bình An

Nguồn tin: giadinhonline.vn