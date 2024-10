Hội nghị sơ kết Thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Về phía tỉnh Nghệ An, dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, cùng các doanh nghiệp.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá kết quả nội dung phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023 - 2024 trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo các tỉnh tham dự Hội nghị

Về tổ chức sự kiện triển lãm, lễ hội, chương trình kết nối cung cầu, hội chợ; hội nghị, hội thảo, tọa đàm cấp vùng đã thực hiện 03/03 nội dung phối hợp năm 2023, như: Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 với chủ đề “Liên kết, Phát triển, Bền vững”, thu hút hơn 200 các đoàn lãnh đạo quốc tế và khách mua quốc tế là các doanh nghiệp, đối tác quốc tế chuyên kinh doanh lữ hành; đón 32 báo chí và KOLs quốc tế tổ chức thành công 14 sự kiện bên lề với sự tham gia của 2.100 đại biểu. Tổ chức “Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2023” tại Phú Thọ với sự tham gia của hơn 20 tỉnh, thành phố; thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham dự và 20.000 du khách tham quan. Hội nghị kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 123 đơn vị, với 500 gian hàng, với các sản phẩm như: Tinh dầu và thảo dược thiên nhiên, máy xông tinh dầu, trà bột thảo dược, bột ngũ cốc, bánh canh, gạo tẻ khô, mì rau củ, cà phê, mật ong hoa cà phê, hạt mắc ca, Rượu Vena Whiskey, Vena Vodka 50%, giò bê, thịt gà ủ muối, thịt lợn muối, nước mắm cá cơm, mắm ruốc, tre mỹ nghệ,…

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 04/11 nội dung phối hợp cấp vùng, như: Hội nghị tập huấn, đào tạo liên kết vùng phát triển nguồn nhân lực giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành; chương trình Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Hội chợ ITE HCMC 2024 và 09 hội thảo, diễn đàn chuyên sâu, thu hút của 16 diễn giả quốc tế, 39 diễn giả trong nước, 700 đại biểu đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, 54 cơ quan thông tấn quốc tế từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 26.000 lượt khách tham quan, xúc tiến hơn 11.460 cuộc hẹn thương mại B2B giữa 220 người mua quốc tế và hơn 450 đơn vị triển lãm. Hội chợ - Triển lãm Giống, Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, lần X với chủ đề “Nông nghiệp đô thị gắn với chuyển đổi số”, với sự tham gia của 154 đơn vị, đăng ký 303 gian hàng, thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan, với sự tham gia của hơn 2.000 doanh nghiệp đến từ hơn 45 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về triển khai các nội dung/hoạt động hợp tác song phương 09 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng cộng có 33 nội dung phối hợp song phương giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ trong giai đoạn 2023; trong đó đã thực hiện 26/33 nội dung phối hợp, 07 sự kiện còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2024, 2025.

Về các hoạt động thường xuyên khác: Các sở, ngành Thành phố đã tổ chức 07 hoạt động thường xuyên khác trong năm 2023, như: Chương trình hội thảo, tập huấn nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường, phát triển thương hiệu; Hội chợ triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ triển lãm nuôi trồng, công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm VietGAP, OCOP; Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng vùng miền năm 2023; Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen tới Thành phố Hồ Chí Minh” chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm Ocop của Nghệ An

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh đã tham gia phát biểu tham luận, đánh giá về kết quả đạt được, cũng như đề xuất giải pháp thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Kết quả nổi bật trong thực hiện Thoả thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao về kết quả thực hiện Thoả thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong gần 02 năm qua; nhất là cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, hợp tác của lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với tỉnh Nghệ An, trong đó có kết quả thực hiện Thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong năm 2023 và 9 tháng đầu năm 2024, tỉnh Nghệ An đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nội dung theo Bản Thoả thuận nhằm phát huy các tiềm năng, thế mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, thắt chặt mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa 02 địa phương. Hai bên đã chủ động trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tích cực phối hợp tổ chức và tham gia triển khai thực hiện các sự kiện hợp tác. Đồng thời, các doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An đã chủ động, tích cực khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh. Từ đó, bước đầu đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Nghệ An đã thu hút được 03 dự án đầu tư của nhà đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư đăng ký là 613 tỷ đồng, gồm: Nhà máy cơ khí công nghệ cao Siba Nghệ An tại Khu C - Khu công nghiệp Nam Cấm của Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao SIBA (320 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất bột trét tường, pha trộn và đóng thùng sơn - Nghệ An tại Khu C - Khu công nghiệp Nam Cấm của Công ty TNHH Bình Đông Sài Gòn (60 tỷ đồng); Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay Cảng hàng không quốc tế Vinh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (233,63 tỷ đồng). Nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của Nghệ An đã được tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, như: Giò bê của Công ty CP Thực phẩm Tứ Phương; Cam Vinh của Công ty CP Nông nghiệp sinh thái ECOVI; Chè trà, thảo dược của Công ty CP dược liệu Pù Mát; Gạo thảo dược của Công ty TNHH KHCN Vĩnh Hòa… Ngược lại, nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao: Giống, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị... của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị

Hoạt động kết nối, ký kết ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ trong lĩnh vực văn hoá, an sinh xã hội đã có nhiều nội dung hỗ trợ thiết thực và có hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Khu di tích Kim Liên thực hiện Công nghệ số thuyết minh tự động phục vụ khách tham quan tại Khu di tích Kim Liên với số tiền 4,6 tỷ đồng; vận động, huy động các nhà tài trợ để tổ chức xây dựng phòng kiên cố, xóa hết nhà tạm tại các điểm trường trên địa bàn huyện Kỳ Sơn 4 phòng học, 3 phòng ở bán trú, 1 sân trường và nhà vệ sinh với tổng trị giá 1,14 tỷ đồng; trao tặng 18 bộ pin điện năng lượng mặt trời trị giá 720 triệu đồng và trao tặng quần áo trị giá 150 triệu đồng,....

Tỉnh Nghệ An mong muốn kêu gọi các doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đến tìm hiểu và đầu tư; đặc biệt là đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thu hút các nhà đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng và kinh doanh dịch vụ logistics, các nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô lớn, có tác động lan tỏa, có tính liên kết giữa các địa phương. Hiện nay, tỉnh đang tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng quan trọng, thiết yếu như: Đầu tư xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò; nâng cấp và mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh; đồng thời, quy hoạch để mở rộng các khu, cụm công nghiệp.

Nghệ An đang nỗ lực để bảo đảm có đủ quỹ đất, mặt bằng sạch với khoảng 1.500 ha thu hút đầu tư đến năm 2025. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, xúc tiến tổ chức kết nối tour, tuyến du lịch để khai thác tiềm năng du lịch có thế mạnh ở địa phương như du lịch biển, du lịch văn hóa - lịch sử...

Tỉnh cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp của hai địa phương để tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng và thế mạnh của tỉnh; tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ đào tạo nhân lực và chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực y tế; khoa học công nghệ; trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia, các trường Đại học quốc tế…

Cao Nguyên Hùng - PGĐ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

