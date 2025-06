Hình ảnh ngổn ngang tại dự án Bảo tàng Văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc (nay là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An) được xây dựng năm 1975 tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Công trình được hoàn thành vào năm 1976 và đưa vào hoạt động ngày 2/9/1979, chỉnh lý trưng bày năm 2010.

Phối cảnh dự án Bảo tàng Văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An.

Với kiến trúc là một nhà sàn có diện tích 250m2, bảo tàng đang trưng bày khoảng 400 các tài liệu, hiện vật, tư liệu lịch sử của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Nghệ An (Thái, Thổ, Khơ Mú, Ơ Đu và Mông) và các tài liệu về sự ra đời, hoạt động của 3 huyện miền núi: Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp,…

Trải qua 45 năm hoạt động, chịu sự tác động của thiên nhiên khắc nghiệt nên bảo tàng đã xuống cấp nghiêm trọng cả về cơ sở vật chất lẫn nội dung trưng bày. Mái nhà hư hỏng, bị dột, sàn, các cột, cầu thang đã bị mối mọt không an toàn cho khách tham quan. Hệ thống trưng bày nội thất đã lạc hậu, tài liệu, hiện vật bị xuống cấp do không có thiết bị bảo quản phù hợp,...

Vật liệu xây dựng ngổn ngang tại dự án.

Trong khi đó, chỉ có vài công nhân đang thi công các hạng mục nhỏ.

Do đó, việc đầu tư nâng cấp Bảo tàng Văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An tại huyện Quỳ Châu là việc làm cần thiết nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, trưng bày, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An gắn với phát triển du lịch vùng miền Tây Nghệ An.

Dự án nâng cấp Bảo tàng văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An tại huyện Quỳ Châu được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 26/10/2022.

Dự án có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng bao gồm các hạng mục: Nhà trưng bày chính; Trưng bày mỹ thuật; Hạng mục phụ trợ khác là nhà đặt máy bơm, máy phát điện; Thiết bị bao gồm điều hòa, thang máy, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị điện nhẹ, máy phát điện.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An được xây dựng trên khuôn viên khoảng 8.855,40m2, để xây dựng nhà bảo tàng chính. Gói thầu xây lắp đặt được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày khởi công 1/3/2024. Đơn vị thi công là công ty Tùng Trường Sơn.

Dự án ban đầu dự kiến tháng 5/2025 sẽ đưa vào sử dụng.

Nhưng với tiến độ thi công hiện nay thì khó hoàn thành trong thời gian sắp tới.

Hiện phần nền vẫn chưa triển khai thi công.

Tuy nhiên, đầu tháng 6/2025, ghi nhận tại dự án vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Thậm chí, phía trước mặt vẫn đang ngổn ngang vật liệu xây dựng. Trên công trường, lác đác vài ba công nhân đang sơn sửa lại một số hạng mục. Với tiến độ thi công đó, khó có thể hoàn thành trong thời gian sắp tới.

Mới đây, tổ công tác số 1 được thành lập theo Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An làm tổ trưởng đã có buổi làm việc tại huyện Quỳ Châu.

Đoàn cũng kiểm tra công trình dự án xây dựng Bảo tàng các dân tộc miền Tây Nghệ An do Sở Văn hóa và Thể thao làm chủ đầu tư. Theo báo cáo, dự án đã hoàn thiện hơn 90% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2025. Vì vậy, Phó Chủ tịch đã yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn