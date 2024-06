Hé lộ nhật kí của ái nữ nhà Công Vinh - Thuỷ Tiên giữa tin đồn bố mẹ ly hôn

Trưa 21/6, vợ chồng cựu tiền đạo Lê Công Vinh và nữ ca sĩ Thuỷ Tiên dính tin đồn ly hôn. Tin đồn lan truyền trên mạng khiến cặp đôi bị bố mẹ đôi bên lo lắng và đến tận nhà tìm hiểu sự việc, đồng thời giáo huấn về đạo vợ chồng. Bất lực trước tin đồn thất thiệt, Công Vinh đã lên tiếng phủ nhận việc ly hôn bà xã xinh đẹp.

Đến tối 21/6, Thuỷ Tiên cũng đã có động thái gây chú ý. Giữa tin đồn ly hôn, nữ ca sĩ đăng tải nhật kí của con gái Lê Trần Diễm Quỳnh (tên thân mật là Bánh Gạo) lên trang cá nhân. Bánh Gạo viết nhật kí bằng tiếng Anh, ghi lại những điều bé ấn tượng trong một ngày. Thuỷ Tiên phải dùng google dịch để hiểu những điều con gái chia sẻ.

Thuỷ Tiên viết: "Trong quyển nhật ký chỉ có 1 lần nhắc ba và mẹ được hẳn 2 dòng, còn toàn bộ là mấy nội dung nó cảm thấy rất happy (hạnh phúc - PV) khi chơi và học với bạn bè nó không à.

Hôm rồi ba nó đứng tầng trệt gọi nó, do nó trong phòng riêng trên lầu xa quá nên trả lời hơi to tiếng… Thế là lát sau nó nghĩ thế nào mà tự thấy áy náy sợ ba buồn…. Thay đồ xong nó tự chạy xuống xin lỗi ba vì lỡ trả lời to quá do con sợ nói nhỏ ba không nghe, có thế mà ghi cả vào nhật ký.

2 bữa trước các bạn trong trường nó nghỉ hè xin qua nhà chơi, em đưa các bé đi mall chơi, đang trên xe thì các bạn bên cạnh la hét to thế là bạn Gạo nói nhỏ với bạn: "Trời ơi mình là con gái, mình ra ngoài đường nói chuyện vừa đủ nghe thôi bạn đừng có hét lớn như vậy người ta nói mình là con gái mất nết người ta cười tụi mình đó". Muốn xỉu với nó, dạy nó cái gì là nó y ngôn lại cái đó không sai 1 từ luôn".

Những chia sẻ nhỏ của Bánh Gạo cũng đủ cho thấy gia đình Công Vinh - Thuỷ Tiên giáo dục con gái tốt thế nào. Ngoài ra, trong nhật kí, Bánh Gạo cũng chia sẻ điều bé tự hào là bản thân có một người mẹ luôn quan tâm đến mình. Cũng từ đây, cư dân mạng có thể cảm nhận gia đình Thuỷ Tiên và Công Vinh vẫn hạnh phúc, không như lời đồn ly hôn lan truyền gần đây.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Phụ nữ Mới