Hành trình "cõng chữ" lên non: Giáo viên không quản lội bùn đưa học sinh trở lại trường

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 2388/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian tựu trường năm học 2023-2024 là ngày 28/8. Tất cả đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2023. Kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1/2024 và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.