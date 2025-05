Gần 1.000 nghệ sĩ quần chúng tham gia “Tiếng hát Làng Sen” năm 2025

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng "Tiếng hát Làng Sen" năm nay sẽ được khai mạc vào lúc 14h ngày 16/5 và bế mạc vào lúc 14h ngày 19/5/2025 tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An (Số 30, đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

31 đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia hội diễn, gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hoà, Lạng Sơn, Long An, Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Sơn La, Tây Ninh, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế và Vĩnh Phúc.

Đến nay các đoàn đã hoàn thiện và gấp rút hoàn thiện chương trình, mỗi đoàn đem đến một sắc thái, một tâm tình riêng. Dù khác nhau về phong cách và vùng, miền, nhưng tất cả đều trong một tình cảm thiêng liêng - lòng biết ơn sâu nặng với Bác Hồ.

Các nghệ sĩ, diễn viên tập luyện tiết mục tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng "Tiếng hát Làng Sen" năm 2025. Ảnh: Minh Quân

Với sự hội tụ của gần 1.000 nghệ sĩ quần chúng từ 3 miền đất nước, hội diễn năm nay hứa hẹn sẽ không chỉ là điểm hẹn văn hóa mà còn là cuộc hội tụ tâm hồn, nơi nghệ thuật cất cánh từ tình yêu Tổ quốc và lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

