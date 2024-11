Dùng flycam và ca nô tìm kiếm học sinh đi tắm biển mất tích

Trước đó, khoảng 15h30 phút chiều qua (10/11), tại bãi tắm Sao Biển, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, người dân phát hiện 2 người tắm biển bị đuối nước. Lực lượng cứu nạn bờ biển thành phố Đà Nẵng cùng người dân đã khẩn trương ứng cứu, tìm cách đưa vào bờ. Em P.Đ.M (14 tuổi), trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được cứu đưa vào bờ và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Em Đ.V.K.D (14 tuổi), trú tại đường Nguyễn Nhàn, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng hiện vẫn mất tích.

Bay flycam tìm kiếm nạn nhân

Các lực lượng của Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, chính quyền địa phương cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đội SOS Đà Nẵng và Quảng Nam sử dụng flycam bay trên cao

Đại úy Nguyễn Bình Minh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Non Nước, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triển khai 40 lượt cán bộ, chiến sỹ cùng mô tô nước, canô khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Do sóng to, gió lớn nên việc cứu nạn gặp khó khăn.

Bộ đội Biên phòng sử dụng ca nô tìm kiếm nạn nhân

Đội SOS Đà Nẵng và SOS Quảng Nam cũng đã huy động các thành viên tham gia phối hợp tìm kiếm, sử dụng Flycam bay trên cao để tìm kiếm khu vực 5 cây số vuông xung quanh bãi tắm Sao Biển. Hiện, các đội cứu nạn đang huy động thêm flycam nhưng do thời tiết bất lợi, gió lớn nên việc sử dụng flycam gặp nhiều khó khăn.

Các đơn vị phối hợp dùng ca nô tìm kiếm trên biển

Theo chính quyền địa phương, những ngày qua, do biển động, sóng lớn nên bãi tắm Sao Biển đã được cắm biển cấm tắm và thường xuyên nhắc nhở người dân, du khách không được tắm. Tuy nhiên, vẫn có một số người dân xuống tắm biển bất chấp khuyến cáo, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV