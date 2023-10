Điều chuyển cô giáo túm cổ áo, kéo lê nữ sinh trước cửa lớp học trường THPT Đa Phúc

Theo tờ Dân trí, chiều 30/9, tại hội nghị lãnh đạo mở rộng của Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội), nhà trường quyết định: Không cử cô giáo Nguyễn Thị P làm công tác tư vấn học đường, chuyển công tác giảng dạy môn Giáo dục công dân và chủ nhiệm lớp 12D4 sang giáo viên khác.

Đoạn clip cô giáo kéo lê nữ sinh ở cửa lớp gây xôn xao mạng xã hội

Cô giáo P là người xuất hiện trong clip túm cổ áo, kéo lê nữ sinh trước cửa lớp học 12D4 trưa 29/9 gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Tại buổi làm việc với nhà trường, cô P cho biết đã nhận thức được vấn đề nghiêm trọng sau những hành vi thiếu chuẩn mực của mình, đồng thời chấp nhận điều chuyển.

Phía trường THPT Đa Phúc cho biết thêm, sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, nhà trường sẽ xử lý trách nhiệm của cá nhân.

Trước đó, theo lời kể của một số học sinh, sự việc bắt đầu khi cô giáo P giao cho Bí thư đoàn của lớp (nữ sinh trong clip) mua bánh để tổ chức Trung thu.

'Cô giáo chỉ định cửa hàng để mua. Tuy nhiên, đến khi chuẩn bị tổ chức, cô giáo đã gọi cho phía cửa hàng mà cô chỉ định, nhưng phía bên đó cho biết, không có đơn hàng nào được đặt' - học sinh kể lại.

Nhân chứng vụ việc cho biết khi mang bánh đến lớp, nữ sinh bị cô giáo la mắng thậm tệ, thậm chí cô còn đe dọa hạ hạnh kiểm để nữ sinh không đủ điểm thi tốt nghiệp. Dù nữ sinh ôm chân cô và xin lỗi nhưng cô giáo vẫn nói những lời lẽ khó nghe. Thậm chí, khi nữ sinh ngất đi, cô giáo vẫn không chịu dừng lại hành vi thiếu chuẩn mực của mình...

'Cô bảo bạn ấy rằng 'cô cầm bánh và cút ra khỏi lớp...'; 'Cô không phải giả vờ, tôi sẽ gọi chuyên gia đến kiểm tra, nếu cô lừa tôi, tôi sẽ cho cô đi tù' - nhân chứng thuật lại, đồng thời cho biết dù cả lớp đã ra sức khuyên can nhưng cô giáo vẫn tiếp tục kéo lê nữ sinh dưới đất.

Đáng nó, một số học sinh tại trường THPT Đa Phúc cho hay, đây không phải lần đầu tiên cô P có hành động không chuẩn mực với học sinh.

