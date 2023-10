Dân Bình Dương di tản bằng xuồng vì nhiều nơi ngập nước sâu

Một cụ bà tại TP Thuận An được người thân di tản bằng xuồng sáng 16-10 do nhà bị ngập sâu - Ảnh: T.D.

Theo ghi nhận, tới trưa cùng ngày, nhiều khu vực của các phường An Thạnh, Vĩnh Phú, xã An Sơn… của TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang bị ngập. Có nơi nước dâng lên cả mét, ngập giữa thân nhà của người dân.

Có hai cây cầu sắt tại TP Thuận An bị sập, nước cuốn trôi. Theo ghi nhận, các khu vực bị ngập nước chủ yếu gần với sông Sài Gòn.

Bà T., ngụ phường An Thạnh, cho biết do nước dâng lên bất ngờ, nhà bà bị ngập hơn 1m nên nhiều tài sản như máy giặt, tủ lạnh không kịp di dời bị hư hỏng nặng.

Ngập trên đường 30-4 sau trận mưa lớn vào đêm 15 và sáng 16-10 tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - Ảnh: T.D.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo TP Thuận An cho biết ngay từ tối qua khi có mưa lớn, lực lượng chức năng, ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai địa phương đã chủ động vào cuộc, khảo sát các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng.

Trong sáng nay, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương cùng UBND TP Thuận An đã khảo sát các vị trí bị ngập nước và cầu sập để có phương án khắc phục.

Tại TP Thủ Dầu Một, cơn mưa lớn tối qua cũng khiến nhiều tuyến đường như Thích Quảng Đức, 30-4… bị ngập cục bộ nhưng sau đó nước đã rút.

Người dân thẫn thờ khi nhà cửa bị ngập nước - Ảnh: T.D.

Người dân lội bì bõm trong trận ngập lớn bất ngờ - Ảnh: T.D

Tác giả: BÁ SƠN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ