Da nhờn ít nếp nhăn hơn so với da thường và da khô?

Theo năm tháng, làn da của chúng ta sẽ xuất hiện những dấu hiệu lão hóa và nếp nhăn chính là một trong số những dấu hiệu này. Nói cách khác, dấu hiệu rõ rệt nhất của tuổi tác chính là những nếp nhăn trên da.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng những người sở hữu làn da dầu sẽ được "ưu đãi" hơn khi có ít nếp nhăn trên da hơn. Trên thực tế, việc hình thành các nếp nhăn trên da là do sự đứt gãy và mất đi của các sợi collagen và elastin.

Những sợi này có nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ và cấu trúc cho da. Việc mất đi các sợi collagen và elastin là do quá trình lão hóa da, ngoài ra còn do lối sống, thói quen biểu cảm lặp đi lặp lại trên cơ mặt, do tác động của ánh nắng mặt trời...

Những yếu tố này đều ảnh hưởng đến tất cả các loại da như nhau. Tuy nhiên với da nhờn, bề mặt da thường được phủ một lớp dầu nên làn da sẽ được cung cấp độ ẩm nhất định, tạo vẻ ngoài căng bóng hơn hẳn so với các loại da khác như da khô, da hỗn hợp.

Thêm vào đó, da nhờn thường có cấu trúc dày hơn vì lỗ chân lông to hơn và dày hơn, tạo thành 1 lớp đệm trên da. Vì những lý do này, da nhờn sẽ ít có nếp nhăn rõ rệt thường thấy ở vùng trán.

Tuy nhiên ở nhũng vùng da khác, đặc biệt nhất là vùng da quanh mắt, các yếu tố như tuổi tác, sự tác động của môi trường... sẽ hiện lên một cách rõ rệt thông qua các nếp nhăn mà không hề bị ảnh hưởng bởi loại da.

Như vậy, nhận định da nhờn sẽ ít nếp nhăn hơn so với các loại da khác chỉ đúng ở một vài vùng da nhất định mà thôi. Để hạn chế sự lão hóa trên da, chúng ta cần hiểu rõ và ngăn chặn những tác động từ môi trường, thói quen sinh hoạt... thay vì chỉ tự tin vào làn da nhờn.

Tác giả: AN NGUYÊN

Nguồn tin: vtc.vn