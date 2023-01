Cửa hàng vàng Nghệ An ngày vía Thần Tài: Nơi chen chúc, chỗ vắng vẻ

Quan niệm trong văn hóa phương Đông, vàng biểu thị cho những giá trị tốt đẹp, phú quý, sung túc và may mắn. Với nhiều người, vàng còn kênh trú ẩn an toàn, là của để dành. Thế nên, khi có khoản tiền nhãn rỗi, họ thường chọn mua vàng tích sản.

Theo dân gian, ngày 10 tháng Giêng hàng năm là ngày vía Thần tài. Vào ngày này, người dân thường mua vàng để cầu một năm làm ăn thuận lợi, may mắn.

Năm nào cũng vậy, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) hàng nghìn người lại kéo nhau đi mua vàng. Có người chỉ mua 5 phân, 1 chỉ, nhưng cũng có người chi cả trăm triệu đồng đi mua vàng ngày này. Bởi, nhiều người tin rằng, mua vàng ngày vía Thần Tài sẽ được may mắn, nhất là với giới kinh doanh.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến trưa 31/1 (mùng 10 tháng Giêng), tại nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) người dân nườm nượp đến mua vàng cầu may mắn.

Tại tiệm vàng Kim Thành Huy trên đường Cao Thắng, đông nghịt người tìm đến mua trang sức như nhẫn, vòng tay, dây chuyền…

Nhiều người dân chen chân mua vàng và trang sức ở thương hiệu uy tín và nổi tiếng.

“Năm nào đến ngày vía Thần tài, tôi cũng mua vài chỉ vàng đeo trong người để cầu may mắn. Những năm trước vàng còn rẻ, mình có thể mua 5 chỉ, nhưng lúc này giá vàng tăng cao nên chỉ mua trang sức như nhẫn từ 5 phân đến 1 chỉ đeo cầu may thôi” - chị Thu Hiền (Phường Hưng Phúc) - vui vẻ nói.

Theo một nhân viên tiệm vàng Kim Thành Huy, trong ngày thần tài, vàng trang sức được chọn mua nhiều hơn vàng miếng. Vì vậy, tiệm vàng cũng tăng thời hoạt động để phục vụ khách.

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng vàng trên phố Cao Thắng, TP. Vinh, càng gần trưa, lượng người đổ đến mua càng đông

Lúc hơn 10h, bảng giá của tiệm vàng Kim Thành Huy báo giá: Vàng trang sức 999 có giá từ 5.300 - 5.680 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Vàng trang sức 9999 có giá từ 5.350- 5.700 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Phố Cao Thắng, TP. Vinh (Nghệ An), được mệnh danh "phố vàng" của Nghệ An do có rất nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý, trong dịp này rất sôi động. Các cửa hàng đều đã trang trí bắt mắt để đón chào khách hàng nhân dịp ngày Thần Tài.

Tại các cửa hàng vàng Phú Nguyên khách mua vàng cũng đến từ sớm để chọn được những sản phẩm vàng ưng ý trước ngày vía Thần tài.

Theo quan niệm dân gian, mua vàng lấy "vía" ngày Thần Tài thì sẽ được thần tài phù hộ, cả năm buôn may bán đắt, may mắn, tài lộc. Do đó, trong những ngày này, các hàng vàng thường kín khách từ sáng sớm đến tối khuya.

Tại cửa hàng Vàng bạc đá quý Phú Nguyên trên đường Cao Thắng (TP.Vinh, Nghệ An) lúc 10h sáng, rất đông người đến mua vàng cầu may.

Nhiều người dân xếp hàng ngồi chờ để được thanh toán, mua vàng ở cửa hàng vàng Kim Thành Huy vào trưa ngày 31/1.

Chị Bích Hà (Phường Vinh Tân, TP. Vinh) cho biết, chị mua hai miếng vàng Tài Lộc hôm nay với giá 68,3 triệu đồng/lượng SJC. "Sở dĩ tôi mua hôm nay vì giá vàng đang giảm hơn hôm qua gần 1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên mau hôm nay lại đông và phải chờ đợi lâu hơn. Năm nào tôi cũng mua 1, 2 miếng lấy hên xem như của để dành", chị Hà nói.

Theo quan sát, sản phẩm ngày Thần Tài tại Công ty PNJ năm nay khá đa dạng, ngoài các miếng vàng Tài, Lộc, Phát, Phúc, Thọ… còn có các sản phẩm như Thần Tài baby với trọng lượng vàng nhẹ hơn, 0,5 chỉ/miếng, hợp với túi tiền của người mua, hay các miếng vàng hình mèo có chữ Lộc cũng được ưa chuộng.

Giá vàng hôm nay giảm 700.000 - 1 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Nổi bật là miếng vàng mèo may mắn và an vui có trọng lượng 1 chỉ vàng 9999, giá bán 5,7 - 5,8 triệu đồng/miếng. Ngoài ra còn có tượng mèo mạ vàng lớn, thích hợp trưng bày ở nhà hoặc cửa hàng, có giá 2 - 3 triệu đồng/tượng.

Bên cạnh các cửa hàng đông đúc, vẫn có các cửa hàng vàng trên phố Trần Phú, Lê Lợi vào sáng 31/2 vẫn khá vắng vẻ. Dù mở cửa đón khách từ sáng sớm nhưng cũng chỉ lác đác một vài khách hàng.

Bà Hồ Thị Dung - Chủ cửa hàng vàng Kim Dung Thông trên đường Lê Lợi cho hay, “Không chỉ đến ngày thần tài năm nay mới vắng khách, cả dịp Tết năm nay thị trường vàng cũng kém sôi động, có thể do người dân thắt chặt chi tiêu, cũng có thể người dân không có tiền do 2 năm Covid kéo dài…".

Bên cạnh các cửa hàng đông đúc, vẫn có các cửa hàng vàng vắng vẻ.

Cũng theo bà Dung, "Năm nay ngày thần tài sức mua kém hẳn các năm trước, từ chiều hôm qua đến trưa nay sức mua không được 50% các năm trước…”.

Về diễn biến giá vàng, nhiều chuyên gia nhận định từ hôm 29/1, giá vàng trong nước đã giảm nhẹ theo xu hướng giá quốc tế.

"Nhiều người lo lắng giá vàng sẽ tăng lên vào ngày vía Thần Tài. Tuy nhiên, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước sẽ điều chỉnh giá sản phẩm theo diễn biến giá vàng thế giới để đảm bảo quyền lợi của khách hàng...", vị này cho hay.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương