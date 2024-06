Công ty Tràng An “một mình một chợ” ở nhiều gói thầu ngành giáo dục

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An, địa chỉ trụ sở tại số 16, ngõ 113 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội (Công ty Tràng An) lâu nay là một doanh nghiệp khá “quen mặt” trong nhiều gói thầu thiết bị giáo dục và đã trúng thầu cả nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhiều gói thầu của Công ty Tràng An tham gia có tính cạnh tranh thấp, khi chỉ là nhà thầu duy nhất tham dự và tỷ lệ tiết kiệm thầu cũng ở mức khiêm tốn.

Cụ thể, ngày 15/5/2024, ông Bùi Xuân Tiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Mua sắm thiết bị (các thiết bị giao dục).

Công ty Tràng An trúng thầu với giá hơn 4,7 tỷ đồng, giá gói thầu đưa ra là 4,88 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm thầu là 3,5%. Gói thầu này có một đơn vị tham gia là Công ty Tràng An.

Ngày 29/12//2023, Công ty Tràng An trúng thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học lớp 8 và lớp 11 năm học 2023 - 2024 tại Trường Trung học phổ thông Canh Tân do Trường trung học phổ thông Canh Tân (tỉnh Cao Bằng) với giá trúng thầu hơn 1,23 tỷ đồng, giá gói thầu là gần 1,25 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm thầu là 1,46%. Công ty Tràng An là nhà thầu duy nhất tham gia gói thầu.

Cũng trong ngày 29/12//2023, Công ty Tràng An trúng thầu, gói thầu Mua sắm thiết bị dạy học lớp 11 năm học 2023 - 2024 tại Trường Trung học phổ thông Quảng Uyên (tỉnh Cao Bằng). Giá gói thầu là hơn 1,45 tỷ đồng, giá trúng thầu là gần 1,43 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm thầu tương đương 1,85%. Gói thầu này Công ty Tràng An cũng là đơn vị duy nhất dự thầu.

Ngày 19/12/2023, Công ty Tràng An trúng thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng học ngoại ngữ cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình làm chủ đầu tư. Giá gói thầu là hơn 16,45 tỷ đồng, giá trúng thầu là hơn 15,87 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm thầu là 3,5%. Gói thầu này cũng chỉ có một nhà thầu tham gia.

Ngày 15/12/2023, Công ty Tràng An trúng thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10, lớp 11 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Giá trị gói thầu là hơn 20,9 tỷ đồng, giá trúng thầu là gần 20,3 tỷ đồng; tỷ lệ tiết kiệm thầu là 3%. Công ty Tràng An là nhà thầu duy nhất.

Không chỉ “một mình một chợ” ở nhiều gói thầu, Công ty Tràng An cặp đôi với một số nhà thầu, hình thành cặp đôi trúng - trượt thầu quen mặt, VOV.VN sẽ tiếp tục đề cập vấn đề này.

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An được thành lập ngày 12/11/2001, địa chỉ trụ sở tại số 16, ngõ 113 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội với mã số thuế là 0101186696. Người đại diện pháp luật Giám đốc Lê Mạnh Hùng. Cụ thể, theo số liệu trên cổng thông tin về đấu thầu cho thấy, đã tham gia 226 gói thầu, trong đó trúng 154 gói, trượt 58 gói, 12 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này lên tới gần 1.700 tỷ đồng.

