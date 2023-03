Công an xác minh thông tin vợ chồng hiệu trưởng "tung chưởng" với giáo viên

Trường Tiểu học Đại Nghĩa - nơi xảy ra vụ việc.

Hiệu trưởng bị tố đánh đồng nghiệp

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải thông tin một giáo viên bị vợ chồng hiệu trưởng đánh thâm tím mặt mày khiến dư luận xôn xao. Qua tìm hiểu được biết, người đăng tải thông tin trên trang cá nhân là bà Nguyễn Thị Lan, giáo viên trường Tiểu học Đại Nghĩa.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, bà Nguyễn Thị Lan cho biết: “Sự việc xảy ra vào chiều 1/3 khi thời gian tiết học chỉ còn khoảng 17 phút là kết thúc thì ông Lê Thành Đô - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Nghĩa mới giảng bài. Thấy vậy, tôi đứng ngoài cửa lớp để quay lại video thì ông Đô tiến đến định giằng điện thoại của tôi. Tôi lùi lại thì bị vợ ông Đô là bà Ngô Thị Hương cũng là giáo viên trong trường đứng sau, giằng luôn điện thoại của tôi nhưng không được!”.

“Sau khi không giật được điện thoại, giữa 3 người có lời qua, tiếng lại và tôi bị ông Đô đấm vào mặt, khiến tôi tối tăm mặt mũi. Ngay sau đó, tôi phải xin nghỉ dạy để đi bệnh viện điều trị. Không những đánh tôi mà vợ chồng ông Đô còn sử dụng những lời lẽ tục tĩu, không đúng chuẩn mực trong khuôn viên nhà trường, trước mặt các em học sinh, làm ảnh hưởng đến môi trường sư phạm...", bà Lan chia sẻ thêm.

Không chỉ phản ánh sự việc hiệu trưởng đánh giáo viên, bà Nguyễn Thị Lan cũng cho rằng: “Ông Lê Thành Đô năng lực chuyên môn có nhiều hạn chế. Từ khi về trường làm hiệu trưởng, nhiều khoản thu chi thiếu minh bạch. Đặc biệt là không chi trả cho giáo viên tiền làm thi (thi giữa kỳ 1, kỳ 2 đối với khối 4 và 5); tiền thi cuối kỳ đối với toàn bộ các khối cấp tiểu học. Bên cạnh đó, ông Lê Thành Đô thường xuyên không tham gia giảng dạy theo quy định tại Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ GD&ĐT về “Điều hành Điều lệ Trường Tiểu học” và Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 8/11/2022 của Bộ GD&ĐT, quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hoá trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp”.

Ngày 3/3, phóng viên đã có mặt tại trường Tiểu học Đại Nghĩa, liên hệ gặp ông Lê Thành Đô để xác minh thông tin vụ việc. Bảo vệ của trường sau khi báo cáo ông Đô, đề nghị phóng viên ngồi chờ nhưng lát sau, một nữ nhân viên xuống báo ông Đô không tiếp.

Theo quan sát của phóng viên, ông Đô nhiều lần đi lại trước cửa phòng làm việc của mình ở tầng 2, nhìn xuống thấy phóng viên thì lại quay vào phòng, dứt khoát không gặp.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Đặng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, sau khi nắm được thông tin, huyện đã chỉ đạo cơ quan Công an và các phòng chức năng của huyện xác minh, báo cáo để có hướng xử lý nghiêm. Sự việc phải, trái thế nào, có kết luận chính thức chúng tôi sẽ thông tin.

Công an nhanh chóng vào cuộc

Ông Lê Văn Hiến - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức cũng cho biết, trường Tiểu học Đại Nghĩa vừa có báo cáo về việc xô xát của giáo viên nhà trường. Sự việc như thế nào chờ kết quả xác minh của cơ quan Công an. Quan điểm của chúng tôi không bao che, dung túng vi phạm. Sai đến đâu xử lý đến đó. Đây là môi trường sư phạm, không nên để xảy ra những chuyện đáng tiếc như thế này.

Theo báo cáo do bà Lê Thị Kim Giang - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Nghĩa ký gửi UBND huyện và cơ quan chức năng thể hiện, chiều 1/3, sau giờ ra chơi 20 phút (khoảng 16h hơn) bà Giang nghe thấy tiếng bà Lan kêu to. Từ trong phòng làm việc chạy ra ngoài, bà Giang thấy mọi người đang can ngăn vợ chồng ông Đô xô xát với bà Lan.

Bà Giang nhìn thấy bà Lan đầu tóc rũ rượi, sưng mặt... Khi đó, giáo viên nhà trường gồm các thầy, cô: Nụ, Nho, Ngọc, Hòa, Như... khuyên ngăn mọi người không nên như vậy và chấm dứt sự việc.

Ông Lê Thành Đô đồng ý gặp phóng viên nhưng sau đó lại từ chối.

Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Lan xin nghỉ dạy để đi bệnh viện. Đến khoảng 20h cùng ngày, bà Ngô Thị Hương cũng báo cáo bà Giang nghỉ để đi bệnh viện vì bị bà Lan cắn vào tay. Bà Giang đã đồng ý cho bà Lan và bà Hương nghỉ, đồng thời phân công người dạy thay bắt đầu từ ngày 2/3.

Trong văn bản gửi Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức cùng các cơ quan chức năng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Nghĩa - Lê Thị Kim Giang cũng đề nghị cấp trên xem xét giải quyết để nhà trường sớm ổn định dạy và học.

Ngày 6/3, trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Giáp Thành Trung – Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức cho biết, liên quan đến vụ xô xát giữa vợ chồng Hiệu trưởng tiểu học Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức với một giáo viên cùng trường, cơ quan Công an đang lấy lời khai các bên để làm rõ vụ việc…

Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo Công an thị trấn Đại Nghĩa phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp, Đội An ninh Công an huyện xác minh, ổn định tình hình ANTT địa bàn.

Dù ai đúng, ai sai nhưng để xảy ra sự việc này trong môi trường sư phạm là điều đáng tiếc, đáng buồn, cần được làm rõ trách nhiệm và ngăn chặn tái diễn.

