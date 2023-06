Công an Hà Nội đổi Văn Thanh lấy ngoại binh của Nam Định

Văn Thanh gia nhập Nam Định tái hợp Hồng Duy giai đoạn tới của V.League.

Theo thông tin mới nhất, Vũ Văn Thanh sẽ chuyển tới CLB Nam Định trong khi tiền vệ ngoại Hendrio từ đội chủ sân Thiên Trường sẽ chuyển tới khoác áo CLB Công an Hà Nội trong giai đoạn tới.

Cũng nói thêm, trước khi chuyển đến CLB Công an Hà Nội, Văn Thanh đã được cho là người của Nam Định, nhưng phút cuối lại gia nhập đội bóng ngành công an vì nhiều lý do khác nhau.

Thương vụ trao đổi cầu thủ này được kỳ vọng sẽ giúp cả hai đội bóng có được sự bổ sung nhân sự phù hợp trong giai đoạn tới của V.League.

Đội bóng thủ đô sẽ có thêm chân sút chất lượng trên hàng công trong khi Nam Định sẽ cải thiện đáng kể sức mạnh ở hành lang cánh phải trong phần còn lại của V.League 2023.

Hendrio được đề nghị khoác áo CLB Công an Hà Nội đến hết mùa giải 2023/24. Cựu cầu thủ của U16 Barcelona là ngoại binh thi đấu khá tốt ở CLB Nam Định trong 11 vòng đấu vừa qua với 3 bàn thắng.

Trong khi đó, 2 cầu thủ ngoại còn lại là Nnamani và Uzoukwu gây thất vọng nặng nề. Nhiều khả năng, 2 cái tên này sẽ bị thay thế trong giai đoạn tới khi đội bóng thành Nam bước vào giai đoạn thay đổi nhân sự.

Được biết, CLB Nam Định đang thử việc 2 ngoại binh có tên tiền vệ Andre Luiz và tiền đạo Douglas Coutinho và đang nhắm tới một cầu thủ ngoại chất lượng khác.

Douglas Coutinho trưởng thành từ lò đào tạo Atletico Paranaense, từng khoác áo nhiều đội bóng tên tuổi như Atletico Paranaense, Cruzeiro, Braga... và thậm chí từng được triệu tập vào đội tuyển U23 Brazil.

Cái tên còn lại là Andre Luiz, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và hiện là cầu thủ tự do. Theo trang Transfermarkt, ngoại binh này được định giá 400.000 Euro.

Tác giả: Đại Lượng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn