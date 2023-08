Con gái cố nghệ sĩ Giang Còi đỗ 3 trường đại học

"Về tâm linh, anh đang tin em chính là chìa khóa giúp anh giải mã những điều các vì sao cùng tổ tiên ông bà trên bầu trời cao kia muốn nói với anh. Có lẽ chỉ có thể diễn tả cảm xúc trong anh lúc này theo đúng chuyên môn của em là "Fly me to the moon". Sau đám cưới anh Minh, đây là hỷ sự lớn nhất gia đình mình có được, là ngày hạnh phúc nhất của riêng anh sau nhiều tháng năm qua", con trai nghệ sĩ Giang Còi trải lòng.