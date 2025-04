Clip: Xúc động học sinh gạ "bán gạo" cho thầy giáo để mua bút

Ngày 9-4, ông Phan Công Đương, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai xác nhận clip học sinh tiểu học "bán gạo" cho thầy giáo thu hút được sự quan tâm của dư luận được quay tại Trường tiểu học Phan Chu Trinh (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện).

Trong những ngày qua, dư luận không khỏi xúc động khi xem clip ghi hình ảnh em học sinh tiểu học mang theo túi ni-long gạo tới trường gạ "bán" cho thầy giáo.

Khi thầy giáo hỏi "đưa gạo làm gì", "gạo ở đâu ra", "bán cho thầy à" thì em học sinh gật đầu trả lời "gạo bà cho", bán để "mua bút chì". Thấy vậy, thầy giáo này đã tặng cho em học sinh cây bút chì và đề nghị em đưa gạo về để nấu ăn.

Clip em học sinh gạ thầy giáo mua gạo thu hút được sự quan tâm của dư luận

Theo tìm hiểu, người qua clip trên là thầy giáo Đồng Xuân Huyền, giáo viên thể dục Trường tiểu học Phan Chu Trinh (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện), em học sinh trong clip là Nay Thất, học sinh lớp 2.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thầy Đồng Xuân Huyền cho biết được nhà trường giao công tác phụ trách đội, nề nếp nhà trường.

Do đó, giờ ra chơi thường ngồi ghế đá trong sân để quán xuyến học sinh. Clip trên được thầy Huyền quay lại vào giờ ra chơi, cách đây khoảng 2 tuần. "Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, đang cầm điện thoại nên quay lại một cách tự nhiên" - thầy Đồng Xuân Huyền nói.

Về lý do tại sao em học sinh tìm tới mình "gạ bán gạo", thầy Huyền cho biết người J'rai ở địa phương thường có thói quen mang những đồ trong nhà có sẵn, làm ra được để đổi lấy những thứ mình còn thiếu, không có. Do đó có thể em học sinh cũng nghĩ như vậy, nên mang gạo tới đổi cho thầy để lấy bút chì một cách tự nhiên.

Sáng 9-4, em Nay Thất vẽ tranh tặng thầy Đồng Xuân Huyền để cảm ơn

Sau khi clip em học sinh "bán gạo" trên được đăng tải thu hút sự quan tâm của dư luận, thầy Huyền đã tìm hiểu và được biết hoàn cảnh của em Nay Thất rất khó khăn. Cha mẹ em đã ly hôn. Mẹ đi làm công nhân ngoài tỉnh nên em ở với bà ngoại.

Để cảm ơn thầy Huyền, sáng 9-4, Nay Thất đã vẽ một bức tranh đang được thầy tặng mì tôm trên bảng, tại lớp học. "Khi em ấy vẽ tặng bức tranh ngộ nghĩnh, hài hài, tôi rất vui" - thầy Huyền kể.

Qua tìm hiểu từ giáo viên chủ nhiệm, em Nay Thất là học sinh rất sáng dạ, tiếp thu nhanh hơn các bạn khác.

Thầy Phan Công Đương, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Thiện cho biết khoảng 60% học sinh tại huyện là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, được sự quan tâm của nhà nước nên đời sống của người dân đã thay đổi nhiều, học sinh có điều kiện tới trường. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của xã hội mà nhiều trường đã thực hiện bán trú cho các em học sinh, nhờ đó tỉ lệ bỏ học đã giảm hẳn.

