Clip: Ngư dân vật lộn, lôi con cá "khủng" nặng 135 kg lên thuyền

Mới đây, một ngư dân đã câu được một con cá khổng lồ ở tỉnh Lampang, Thái Lan.

Trong clip được người dân ghi lại cho thấy, người câu cá đang vật lộn để kéo con cá khổng lồ lên trên thuyền của mình. Mặc dù con cá không vùng vẫy nhưng do quá lớn nên nó đã khiến cho chiếc thuyền suýt bị lật.

Sau một hồi vật lộn, ngư dân đã kéo được nó lên thuyền. Theo chia sẻ của người đăng tải clip, con cá khổng lồ này nặng 135kg.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh về con cá khủng đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều không khỏi trầm trồ về kích thước của con cá.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn