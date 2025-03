Clip hơn 1 phút ghi lại cảnh bà bầu và nam thanh niên bị đánh dã man chỉ vì trẻ con giành đồ chơi

Ngày 25-3, Công an xã Cẩm Đường, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang làm rõ vụ xô xát khiến 2 người bị thương.

Video ghi lại sự việc

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ở khu vui chơi trẻ em Kitty thuộc tổ 7, xã Cẩm Đường. Trong quá trình này, các em nhỏ giành đồ chơi dẫn tới 2 bên lời qua tiếng lại.

Không giải quyết được mâu thuẫn, 2 bên đã xảy ra xô xát khiến bà bầu và người thân là nam thanh niên bị đánh thương tích.

Nạn nhân mang bầu bị đánh nhập viện với mặt đầy máu

Theo em gái của bà bầu, trẻ con đi khu vui chơi, giành đồ chơi xô xát nhau là chuyện bình thường. Vậy mà nỡ lòng nào họ kéo người lên đánh chị tôi đang vác cái bụng bầu gần sinh đến xỉu tại chỗ, còn em trai tôi mới đi bộ đội về thì gãy xương mũi, bể đầu, chấn thương.

Vụ việc được gia đình nạn nhân đăng tải lên mạng xã hội, gây phẫn nộ dư luận.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động