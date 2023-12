Chợ vỉa hè “bủa vây” bệnh viện

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè gần các bệnh viện ở TP Vinh vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: Điền Bắc.



Thực trạng biến vỉa hè thành nơi kinh doanh, lộn xộn, nhếch nhác như chợ tạm trước cổng Bệnh viện đa khoa Nghệ An trở thành câu chuyện “kinh niên”. Bởi đây là một bệnh viện lớn, nhu cầu mua bán cao, trong khi hệ thống các công trình phụ trợ bên trong bệnh viện chưa đáp ứng. Do đó, trong nhiều năm qua, nhiều hộ dân đã biến vỉa hè phía trước cổng bệnh viện thành nơi buôn bán. Sau khi dư luận phản ánh, lực lượng chức năng ra quân xử lý thì khu vực này trở lại sạch, đẹp nề nếp. Thế nhưng, sau đó lại nhanh chóng tái diễn, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An; Công an TP Vinh, Đội Quản lý trật tự đô thị TP Vinh, chính quyền xã Nghi Phú một lần nữa lại tiếp tục ra quân “dẹp loạn” vỉa hè trước cổng Bệnh viện này.

Ngày 6/12, ghi nhận của chúng tôi tại khu vực trước Bệnh viện đa khoa Nghệ An đã không còn tình trạng lộn xộn, nhếch nhác do các tiểu thương chiếm dụng vỉa hè như trước đây. Các mái che, ki-ốt sau khi được giải tỏa đã trả lại lòng đường, vỉa hè thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị. Tại khu vực đối diện bệnh viện có nhiều ki-ốt dựng khá kiên cố, sau khi giải tỏa, lực lượng chức năng đã tiến hành lắp đặt các thùng container, chặn kín không cho các hộ kinh doanh buôn bán trái quy định.

Bên cạnh đó, toàn bộ các khu vực trước cổng và đối diện bệnh viện đều có các lực lượng chức năng túc trực 24/24h, đảm bảo không cho các tiểu thương tái lấn chiếm sau giải tỏa. Đây là đợt giải tỏa quy mô, có sự phối hợp giữa thành phố và Công an tỉnh Nghệ An, với tinh thần sẽ xử lý dứt điểm tình trạng mất an ninh, trật tự, mỹ quan đô thị tồn tại ở khu vực này.

Tuy nhiên, ghi nhận tại các bệnh viện còn lại trên địa bàn TP Vinh như Bệnh viện Chấn thương, chỉnh hình; Bệnh viện Ung bướu; Bệnh viện Nhi… tình trạng này vẫn diễn ra tràn lan, lực lượng chức năng vẫn chưa xử lý. Đơn cử như trước cổng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, người dân đã chiếm toàn bộ vỉa hè để buôn bán, bán hàng ăn. Những tấm bạt được căng ra từ bức tường rào của bệnh viện đến hàng cây phía ngoài, dài khoảng 10m, bao trọn vỉa hè làm điểm buôn bán.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Ung bướu, toàn bộ vỉa hè con đường bám cổng chính của bệnh viện này bị một số cá nhân xâm chiếm hoàn toàn. Người đi bộ phải đi xuống lòng đường để tránh các điểm bán hàng ăn uống đã và đang xâm chiếm, cưỡng bức toàn bộ vỉa hè bấy lâu nay. Đặc biệt, tại ngã ba đường Nguyễn Sỹ Sách giao Nguyễn Phong Sắc luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do khuất tầm nhìn... bởi hàng loạt xe ô tô đậu dưới lòng đường, chiếm dụng một phần đường.

Ông Nguyễn Tất Thiện - Đội trưởng Đội Trật tự Đô thị TP Vinh, cho biết: Sau nhiều lần ra quân trước đó, các lực lượng cấp thành phố, xã Nghi Phú không xử lý triệt để, tình trạng tái chiếm vẫn còn. Do đó, trong đợt này, đơn vị chủ trì là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với các đơn vị của TP Vinh để xử lý. Về việc vì sao chỉ xử lý trước cổng Bệnh viện đa khoa Nghệ An mà không xử lý ở các bệnh viện khác, ông Thiện nói: “Do không phải đơn vị chủ trì, mà chỉ phối hợp thực hiện, nên không nắm rõ”.

