Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Ảnh minh họa: TTXVN



Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Cụ thể, thị trấn Mường Tè (Lai Châu) là 134.6mm, Phú Lộc (Phú Thọ) là 134.6mm, Thiện Kế (Tuyên Quang) là 119.4mm, Huổi Lèng (Điện Biên) là 116mm, Bon Phặng (Sơn La) là 103.4mm, Tu Lý (Hòa Bình) là 97mm …

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, tại khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Nhiều huyện như: Mường Tè, Nậm Nhùn, Than Uyên, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên (Lai Châu); Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Mai Sơn, Mộc Châu, thành phố Sơn La, Yên Châu, Vân Hồ (Sơn La); Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay, Mường Ảng, thành phố Điện Biên Phủ, Tủa Chùa, Tuần Giáo (Điện Biên); Lương Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Cao Phòng, thành phố Hòa Bình, Kỳ Sơn, Lạc Thủy (Hòa Bình); Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập (Phú Thọ); Hữu Lũng, Chi Lăng (Lạng Sơn); thành phố Hạ Long, Vân Đồn, Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu (Quảng Ninh); Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân (Thanh Hóa); Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương (Nghệ An) cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế- xã hội.

Trong những ngày qua, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa to và rất to còn kéo dài trong những ngày tới tại các khu vực nói trên.

Lý giải về hiện tượng này, Phó Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Vũ Anh Tuấn cho biết, mưa to đến rất to tại Bắc Bộ trong thời gian qua và trong những ngày tới là do hoạt động của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp với vùng rãnh thấp trên khu vực Đông Bắc của nước ta.

Hoạt động của rãnh thấp này kết hợp với gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây mưa vừa, mưa to và dông diện rộng trên khu vực Bắc Bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông cục bộ có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc.

Trong những ngày tới, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ sẽ tiếp tục hoạt động trên khu vực này./.

Nguồn tin: bnews.vn