CADI-SUN: Nhà thầu nghìn tỷ, đối tác 'quen thuộc' tại Điện lực Nghệ An, Thanh Hoá

"Ông lớn" dây và cáp điện Việt Nam

Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình với tên thương mại là CADI-SUN, tiền thân là Tổ hợp tác Thượng Đình (được thành lập năm 1985). Ngày 20/4/1999, Tổ hợp tác Thượng Đình chuyển đổi thành Công ty TNHH Thượng Đình và nay là CTCP Dây và cáp điện Thượng Đình.

Công ty hoạt động đa ngành trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dây cáp điện, hạt nhựa PVC/XLPE; kinh doanh bất động sản và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Trong nhiều năm liền, CADI-SUN nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

CADI-SUN hiện có ba nhà máy lớn, một công ty thành viên, một cụm công nghiệp ở Hà Nội và Hải Dương; 6 chi nhánh tại các tỉnh: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Tây Nguyên, TP. HCM với tổng số vốn đầu tư trên 80 triệu USD.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CADI-SUN là ông Phạm Lương Hoà. Số lượng nhân viên của công tại ngày kết thúc năm tài chính (2023) là 639 nhân viên.

CADI-SUN hiện có một công ty con là Công ty cổ phần Xây dựng Trường Sơn với tỷ lệ vốn góp 96,15%. Công ty có trụ sở tại thôn Đông Khê, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản.

CADI-SUN nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Theo dữ liệu của VietnamFinance, CADI-SUN đã tham gia và trúng ít nhất 178 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.609,3 tỷ đồng; trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập gần 262,1 tỷ đồng và tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh hơn 1.347,2 tỷ đồng.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 90,65%. Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Hà Nội (61), Thanh Hoá (18), Điện Biên (17), Hải Phòng (17), TP.Hồ Chí Minh (17), Nghệ An (14), Nam Định (13), Thái Bình (10), Bắc Ninh (10), Hà Tĩnh (9),…

Cứ đấu là thắng tại Điện lực Nghệ An

Gần đây nhất, trong tháng 5/2024, CADI-SUN cùng liên danh CTCP Đầu tư xây dựng số 10 Nghệ An được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu tại Gói thầu 03: Thi công công trình Xuất tuyến trung áp khai thác hiệu quả dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hòa, tỉnh Nghệ An, do Công ty Điện lực Nghệ An (chi nhánh TCT Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư. Liên danh này trúng thầu với giá hơn 11,80 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 11,85 tỷ đồng. Như vậy, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước với tỷ lệ khiêm tốn chỉ 0,4%.

Trước đó, ngày 14/3/2024, CADI-SUN cùng liên danh cũng được lựa chọn tại Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị các loại đợt 2 năm 2024, thuộc các công trình: 1.Giắm TBA CQT, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN khu vực huyện Yên Thành, Nghi Lộc tỉnh Nghệ An; 2.Giắm TBA CQT, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN khu vực huyện Quỳnh Lưu, Tân Kỳ tỉnh Nghệ An; 3.Giắm TBA CQT, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN khu vực: Nam Đàn, Diễn Châu tỉnh Nghệ An; 4.Giắm TBA CQT, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN khu vực huyện Đô Lương, Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; 5.Giắm TBA CQT, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN khu vực huyện Thanh Chương, Con Cuông tỉnh Nghệ An, do Công ty Điện lực Nghệ An (chi nhánh TCT Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư.

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh: CADI-SUN – CTCP Thiết bị điện MBT – CTCP công nghiệp Đông Hưng, với giá trúng thầu hơn 17,33 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 17,46 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách tỷ lệ chỉ 0,7%.

Một gói thầu trị giá hơn 14,7 tỷ đồng về tay CADI-SUN cùng các liên danh

Tiếp đó, Liên danh CADISUN - Công ty TNHH thiết bị điện Việt Mỹ - CTCP Thiết bị điện và xây dựng công nghiệp Việt Nam cũng được ưu ái tại Gói thầu 05: Mua sắm vật tư thiết bị các loại thuộc công trình Cải tạo nâng cấp Đường dây 971, 974, 976 E15.2 trạm 110kV Nghĩa Đàn lên vận hành cấp điện áp 35kV, công trình Cải tạo nâng cấp Đường dây 971, 974, 976 E15.2 trạm 110kV Nghĩa Đàn lên vận hành cấp điện áp 35kV. Theo đó, liên danh này trúng thầu với giá trúng thầu hơn 15,27 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 15,39 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách với tỷ lệ chỉ 0,7%.

Hay tại Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị các loại đợt 8 năm 2024, thuộc các công trình: 1.Xây dựng và cải tạo lưới điện trung hạ áp huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; 2.Xây dựng và cải tạo lưới điện trung hạ áp huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; 3.Xây dựng và cải tạo lưới điện trung hạ áp huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh: CADI-SUN – Công ty Thương mại và xây dựng Năng Lượng – CTCP công nghiệp Đông Hưng trúng sát giá với giá trúng thầu hơn 8 tỷ đồng.

Thêm một gói thầu khác tại Công ty điện lực Nghệ An cũng về tay CADI-SUN đó là Gói thầu gói 05: Thi công công trình Khai thác tối ưu công suất MBA T2 TBA 110kV KCN Hoàng Mai 1 (4 lộ phần cáp ngầm)” Thuộc công trình: Khai thác tối ưu công suất MBA T2 TBA 110kV KCN Hoàng Mai 1. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh CADI-SUN – CTCP Xây dựng và thương mại Bắc Trung Bộ (giá trúng thầu 13,53 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 13,57 tỷ đồng).

CADI-SUN "quen mặt" tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Không chỉ riêng tỉnh Nghệ An, dữ liệu cũng cho thấy CADI-SUN là nhà thầu quen thuộc tại Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Ngày 18/1/2024, Phó GĐ Công ty Điện lực Thanh Hóa, chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Lê Thanh Bình ký phê duyệt lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm các loại VTTB phục vụ công tác SCL lưới điện năm 2024 (TH23-27), thuộc kế hoạch mua sắm VTTB cho công tác SCL lưới điện năm 2024 - Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh: CADI-SUN – Công ty TNHH dây và cáp điện Đại Thanh – CTCP Vina Electric – Công ty TNHH dây và cáp điện Thăng Long. Giá trị trúng thầu hơn 30,97 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 31,06 tỷ đồng. Như vậy, tiết kiệm cho ngân sách với tỷ lệ chỉ 0,3%.

Liên danh các nhà thầu có sự góp mặt của CADI-SUN trúng gói thầu trị giá hơn 31 tỷ đồng từ Công ty Điện lực Thanh Hóa

Tính riêng trong tháng 12/2023 đã có 2 gói thầu hàng chục tỷ đồng cũng được Công ty Điện lực Thanh Hóa ưu ái dành cho liên danh có sự góp mặt của CADI-SUN.

Cụ thể, ngày 18/12/2023, Phó GĐ Công ty Điện lực Thanh Hóa, chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Nghiêm Đình Sơn ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị dự án mua sắm vật tư thiết bị các dự án Xây dựng xuất tuyến 475 Bắc Thành phố- Thanh Hóa; Xây dựng xuất tuyến 477 Bắc Thành phố - Thanh Hóa. Liên danh nhà thầu CADI-SUN – Công ty TNHH Hải Vân Nam – Công ty TNHH Cơ điện Miền Bắc trúng thầu với giá hơn 11,96 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 11,99 tỷ đồng. Như vậy, tiết kiệm cho ngân sách với tỷ lệ 0,2%.

Ngày 7/12/2023, cũng chính ông Nghiêm Đình Sơn ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị dự án: Xây dựng xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Sầm Sơn 2 - cấp điện cho Quảng Trường Biển Sầm Sơn; Xây dựng xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Sầm Sơn 2 - cấp điện cho Công viên giải trí Nam Sông Mã. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh: CADI-SUN – Công ty Thương mại và xây dựng Năng Lượng với giá trúng thầu hơn 15,54 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 15,74 tỷ đồng.

Tiềm lực của CADI-SUN thế nào?

Theo dữ liệu của VietnamFinance, giai đoạn 2022 – 2023, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của CADI-SUN tăng đều qua từng năm. Cụ thể, năm 2022 ghi nhận hơn 5.833,3 tỷ đồng; năm 2023 tăng hơn 100 tỷ đồng lên 5.939,1 tỷ đồng.

Tịnh tiến với doanh thu là lợi nhuận gộp của công ty cũng không ngừng tăng sau một năm, từ con số 399,9 tỷ đồng (năm 2022) lên 424,2 tỷ đồng (năm 2023). Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2022 của công ty đạt 178,9 tỷ đồng và năm 2023 đạt 243,9 tỷ đồng, tăng 36,3%.

Kết thúc năm 2023, công ty CADI-SUN ghi nhận khoản lãi hơn 195,12 tỷ đồng, tăng 35,5% so với con số 143,9 tỷ đồng của năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng cộng tài sản của CADI-SUN hơn 2.216,6 tỷ đồng; giảm 11,2% so với số đầu năm. Trong đó, chiếm chủ yếu là tài sản ngắn hạn hơn 1.732,9 tỷ đồng; và tài sản dài hạn hơn 483,6 tỷ đồng.

Công ty hiện còn hơn 6,5 tỷ đồng tiền mặt, hơn 378,3 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và 60 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Hàng tồn kho của công ty tại ngày 31/12/2023 hơn 966,2 tỷ đồng, giảm 26,8% so với hồi đầu năm.

Nợ phải trả của công ty tính đến ngày 31/12/2023 là hơn 984,2 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 844,9 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 139,2 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của CADI-SUN lên tới hơn 620,7 tỷ đồng, chiếm tới 63% nợ phải trả. Các khoản vay cụ thể sẽ được VietnamFinance đề cập chi tiết ở bài sau.

Vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 31/12/2023 là hơn 1.232,4 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 553 tỷ đồng.

