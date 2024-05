Các đại gia Việt trải qua tuổi thơ vất vả như thế nào?

Sau đó, ông được truyền nghề may áo vest. Ông gom hết vốn liếng vào Sài Gòn thuê căn nhà trên đường Võ Văn Tần (quận 3) mở tiệm chuyên may đồ vest. Chỉ một thời gian ngắn, tiệm may của ông trở thành một trong những tiệm may đồ vest hàng đầu của Sài Gòn. Ảnh: Petrotimes