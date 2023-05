Bộ Công an đề xuất gia hạn điều tra vụ án Việt Á

Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hồng Quang.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, trả lời câu hỏi liên quan đến kết quả điều tra các vụ án thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết các vụ án được Bộ Công an thực hiện tích cực, khẩn trương, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ.

Về vụ án Việt Á, ông Xô cho hay Bộ Công an dự kiến có kết luận điều tra trong quý I năm nay, nhưng do tính chất phức tạp và có nhiều vụ án phải thực hiện đồng thời, Bộ Công an đề xuất gia hạn điều tra và phấn đấu có kết luận điều tra trong quý II.

Đại án Việt Á khởi phát từ ngày 17/12/2021 khi Cục Cảnh sát kinh tế (C03) khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Quốc Việt (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Việt Á) cùng 4 cấp dưới, cựu giám đốc CDC Hải Dương và kế toán trưởng đơn vị này.

Trong số các bị can có ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Y tế), ông Chu Ngọc Anh (nguyên Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội), ông Phạm Công Tạc (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ), ông Phạm Xuân Thăng (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương)...

Hiện cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 30 vụ án và trên 100 bị can liên quan vụ án. Ngoài ra, công an áp dụng các biện pháp phong tỏa, ngăn chặn, kê biên tài sản khoảng 1.700 tỷ đồng.

Về vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản và Tập đoàn Mường Thanh, trung tướng Tô Ân Xô cho hay vụ án này do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tiến hành. Theo báo cáo của Công an Hà Nội, 5/7/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. Sau đó, cơ quan điều tra không áp dụng các biện pháp ngăn chặn mà cho ông Thản được tại ngoại.

Đến 6/8/2019 và 21/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án.

Trong đó có 6 cá nhân khác bị khởi tố là: Nguyễn Duy Uyển (nguyên Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Bùi Văn Bằng (nguyên Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Đỗ Văn Hưng (nguyên Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Mai Quang Bài (cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra Xây dựng quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh thanh tra Xây dựng quận Hà Đông) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, có 7 bị can bị khởi tố trong vụ án này.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng đánh giá vụ án này phải 5 lần điều tra bổ sung do vậy kéo dài từ 2019 tới nay. Tới ngày 14/4/2023, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã ban hành cáo trạng đối với 7 bị can trên, đã gửi đến Tòa án Nhân dân Hà Nội và dự kiến xét xử trong tháng 6.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt. Bị can tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch. Ngoài ra, từ tháng 3/2011, ông Thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án với nội dung: Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất... để bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt. Ông Lê Thanh Thản được đánh giá thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích và không có tình tiết tăng nặng.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: zingnews.vn