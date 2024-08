Bình Dương ngập lụt, ôtô biến thành "thuyền", tài xế liều mình cứu xe

Tại nhiều tuyến đường tại thành phố Thủ Dầu Một như Huỳnh Văn Lũy, 30/4, Quốc lộ 13… nước ngập sâu, khiến nhiều xe máy chết máy.

Ở TP.Thủ Dầu Một xe máy ngập sâu, chết máy ảnh (ảnh: ĐC)

Tại thành phố Bến Cát, ngay đường NB16 gần ngã 3 DB8, phường Mỹ Phước, tình hình còn nghiêm trọng hơn khi nước ngập sâu hơn nửa xe ô tô, khiến nhiều phương tiện bị cuốn trôi. Có những trường hợp, tài xế đã phải liều mình bơi ra để giữ lại chiếc xe của mình. Thấy vậy, nhiều người dân xung quanh đã ra hỗ trợ giữ xe, dùng dây kéo xe vào bên trong.

Ở Bến Cát, người dân ra kéo xe vào bên trong (ảnh: DC)

Cũng tại thành phố Bến Cát, mưa lớn khiến hàng chục bình ga phía trong một công ty trôi ra ngoài đường. Thấy vậy, nhiều người đi xe máy liền tấp vào lề đường để tránh nguy hiểm.

Hàng trăm bình ga trôi ra đường (ảnh: ĐC)

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hệ thống thoát nước tại các khu vực này quá tải, không kịp tiêu thoát lượng nước mưa lớn. Bên cạnh đó, việc người dân đổ rác bừa bãi cũng làm tắc nghẽn cống rãnh, khiến ngập lụt càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, như huy động lực lượng để dọn dẹp vệ sinh môi trường, thông tắc cống rãnh.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV