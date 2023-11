Biểu dương 120 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tham dự hội nghị có đồng chí Lưu Xuân Thủy – Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy Ban Dân tộc. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện và 120 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số đã nghỉ hưu.

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn của Ủy ban dân tộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển đáng kể: Kết cấu hạ tầng được tăng cường; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đồng bào các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng, đời sống vật chất và tinh thần từng bước được nâng lên…

120 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham dự hội nghị

Giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh đã thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó đã phát huy được vai trò, vị trí đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín đã phát huy được bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Đặc biệt, người có uy tín đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền của địa phương với đồng bào các dân tộc. Bằng sự nhiệt tình, uy tín của bản thân đối với cộng đồng, người có uy tín đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương; là tấm gương sáng, đi đầu, hướng dẫn, cùng với đồng bào dân tộc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ rừng…

Bà Sầm Thị Sanh – Người có uy tín tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu phát biểu tham luận

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã nắm chắc tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc và phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng có liên quan; tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Đặc biệt, đã tích cực tuyên truyền và phân tích cho đồng bào hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đấu tranh xóa bỏ các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, góp phần ổn định tình hình trật tự an ninh trên địa bàn của tỉnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số Lưu Xuân Thủy tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số Lưu Xuân Thủy phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Thủy - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận tinh thần tiên phong, gương mẫu và những đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện là người dân tộc thiểu số đã nghỉ hưu tại các địa phương. Hội nghị là dịp để các đại biểu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Tỉnh Nghệ An đang ra sức phấn đấu, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng cao của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các huyện miền núi, trong đó có vai trò quan trọng của những người có uy tín, lãnh đạo người dân tộc thiểu số” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2020-2025. Chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo quy định, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc...

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số đã nghỉ hưu và lực lượng nòng cốt ở các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong công tác tuyên truyền vận động, đoàn kết đồng bào các dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giảm thiểu trình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng chống di dịch cư tự do và các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, góp phần ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lừa gạt, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc...

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 8 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vi Mỹ Sơn trao tặng Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho 112 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn