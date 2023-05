Bị tước HCV, tuyển Pencak Silat Việt Nam khiếu nại thành công

Ở trận chung kết Pencak Silat hạng cân 50-55kg nữ, Nguyễn Hoàng Hồng Ân đối đầu đối thủ Indonesia - Safira Dwi Meilani và giành chiến thắng vất vả trong cả trận đấu.

Hồng Ân liên tục bị đối thủ dẫn trước trong cả trận đấu. Khi tưởng chừng một thất bại sẽ đến với tuyển Pencak Silat, Hồng Ân bất ngờ tung đòn bẻ tay xuất sắc khiến đối thủ xin thua và giành chiến thắng knock-out chung cuộc khi trận đấu còn 18 giây.

Hồng Ân giành HCV kịch tính trong và sau trận đấu trước đối thủ Indonesia

Tuyển Indonesia dẫn trước với tỉ 61-43 nhưng lại bị xử thua cuộc khiến HLV Indonesia không phục và khiếu nại lên ban tổ chức. Sau màn hội ý, tổng trọng tài - người Indonesia công nhận chiến thắng cho Safira Dwi Meilan theo điểm số của trận đấu.

Dù vậy, ông Hoàng Quốc Vinh, phó đoàn Thể thao Việt Nam với kinh nghiệm ở giải đấu quốc tế đã nhanh chóng khiếu nại và thành công đoạt lại tấm HCV cho Hồng Ân. "Chúng tôi nắm rõ luật, ban tổ chức cần công bằng khi bộ môn này từng thi đấu ở Asiad. Chiếc huy chương này có đôi chút nhạy cảm, trọng tài đã ra quyết định rồi nhưng HLV Indonesia vẫn khiếu nại. Tuy nhiên, về luật và chuyên môn của chúng tôi thì có ưu thế hơn nên Hồng Ân xứng đáng giành chiếc huy HCV"

Phó đoàn Thể thao Việt Nam nói về HCV của Hồng Ân ở môn Pencak Silat trước khiếu nại của Indonesia

