Bé trai 2 tuổi tử vong nghi do sặc sữa

Xã hội

Công an huyện Bù Đốp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ bé trai 2 tuổi tử vong bất thường, nghi do sặc sữa.