4 doanh nghiệp ở Nghệ An bị cưỡng chế hóa đơn vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Ngày 27/9/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông tin về việc cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 4 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh, gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển nhà 68 Nghệ An, Công ty TNHH Đồng Lợi, Công ty TNHH MTV Kim Ngân Plaza và Công ty TNHH Đầu tư công nghệ mới Việt Nam.

Trụ sở Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Ảnh: tranminhtu

Theo đó, tại quyết định số 4041/QĐ-CT, ngày 25/9/2024 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển nhà 68 Nghệ An thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện cưỡng chế từ ngày 26/9/2024. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 26/9/2024 đến ngày 25/9/2025. Trong thời gian này, Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển nhà 68 Nghệ An sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (ngày 26/9/2024) thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển nhà 68 Nghệ An có địa chỉ tại số 50 đường Lê Hồng Sơn, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Mã số thuế 2901870796; hoạt động từ năm 2016; ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Trước đó, ngày 24/9/2024, ông Bạch Sỹ Tường Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Vinh đã ban hành Quyết định số 14618, 14621, 14620/QĐ-CCT, cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Đồng Lợi, Công ty TNHH MTV Kim Ngân Plaza và Công ty TNHH Đầu tư công nghệ mới Việt Nam.

Công ty TNHH Đồng Lợi có địa chỉ tại số 3/26 Hoàng Kế Viêm, khối Hoàng Diệu, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Mã số thuế 2900777297; bị cưỡng chế với lý do, công ty còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế với số tiền bị cưỡng chế là hơn 4 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty TNHH MTV Kim Ngân Plaza có địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô III, Biệt thự liền kề số 14, đường 72m, xóm 17, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Mã số thuế: 2900676789; bị cưỡng chế với lý do đơn vị này còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư công nghệ mới Việt Nam địa chỉ trụ sở kinh doanh tại tầng 1, tòa nhà Tràng An, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Mã số thuế 2901734828; bị cưỡng chế với lý do đơn vị này còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Chi cục Thuế thành phố Vinh yêu cầu 3 đơn vị: Công ty TNHH Đồng Lợi, Công ty TNHH MTV Kim Ngân Plaza và Công ty TNHH Đầu tư công nghệ mới Việt Nam phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định cưỡng chế.

Các quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 25/9/2024 đến ngày 24/9/2025.

Trong thời gian này, Công ty TNHH Đồng Lợi, Công ty TNHH MTV Kim Ngân Plaza và Công ty TNHH Đầu tư công nghệ mới Việt Nam sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (ngày 25/9/2024) thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

Tác giả: Vân An

Nguồn tin: congthuong.vn