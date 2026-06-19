23 công ty liên quan hàng loạt vụ lừa 'mua hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ'

Trước những sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố 21 vụ án với 187 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nghi phạm bị cáo buộc đã lừa đảo thông qua hai hình thức chính là "bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.

Công an bước đầu xác định 23 công ty liên quan việc này. Trong đó có 14 công ty cổ phần, gồm: Green Travel Việt Nam, Tập đoàn Zo Group, Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays), Thương mại và dịch vụ Amazing - Star, New Era Group, Tập đoàn Archi, thẻ du lịch Crystal Bay, Global Travel Tour, Du lịch Viet Tour, đầu tư và dịch vụ Newland Travel, Đầu tư dịch vụ Masa Group, Hoàng Kim Card, Đầu tư Times Holding, Đầu tư phát triển du lịch Ravi.

Còn lại là 9 Công ty TNHH là thương mại và dịch vụ: Sunland Travel, Thương mại và dịch vụ New Stars, Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TMAn Travel), Thương mại và Dịch vụ Starlux Travel, Golden Vacation, Dream Trips, Thương mại và Dịch vụ Zesttrip, Du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR), Thương mại & Dịch vụ Symphony.

Trong 23 công ty này, Crystal Bay được biết đến là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham gia lĩnh vực mua bán thẻ kỳ nghỉ tại Việt Nam. Crystal Bay cũng có quy mô lớn, được nhiều người biết đến ở thị trường mua bán kỳ nghỉ.

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ. Ảnh: Linh Đan

Theo công an, đầu tiên, các nghi phạm thành lập công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" để dụ người mua. Khách hàng sẽ được mời đi du lịch, hội thảo, nhận voucher miễn phí để dụ mua các gói du lịch giao động từ 200 đến 900 triệu đồng. Mức giá tùy theo kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng, như từ 5 đến 40 năm.

Chúng còn hứa hẹn về khả năng sinh lời khi không còn nhu cầu sẽ chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác. Các chiêu trò này khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã ký và đặt cọc.

Song trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

Công an làm việc với các bị can. Ảnh: Linh Đan

Ở chiêu trò thứ hai, những người từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ đã thành lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Chúng lừa khách hàng rằng đang liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường.

Thông thường, giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng chúng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng. Nhân viên kinh doanh còn cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 đến 1,5 tháng.

Tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền. Nhằm tránh bị tố giác, nhóm này liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới.

Công an xác định, các công ty môi giới bán kỳ nghỉ này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào. Đa phần họ chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: vnexpress.net