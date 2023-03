Vợ y tá thường xuyên ra ngoài lúc nửa đêm, chồng giả vờ đi làm rồi về, phát hiện bí mật gây sốc

Khoảng 23h đêm 27/10/2012, tại một khu dân cư ở thành phố Nam Kinh, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, một người đàn ông dẫn theo một nhóm người hung hăng đi về phía một căn chung cư. Khi tới trước cửa, người đàn ông không ập vào ngay mà ra hiệu cho nhóm bạn im lặng, sau đó gõ cửa nhà nhưng không thấy ai ra mở. Tức giận, người đàn ông cùng nhóm bạn đã đạp cửa vào nhà. Khi mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt họ là cảnh tượng một người phụ nữ và một người đàn ông đang "ân ái" trên giường. Người phụ nữ này chính là vợ của người đàn ông nói trên.

Người đàn ông này họ Jin, còn người phụ nữ nằm trên giường là cô Li Can. Cả 2 đã kết hôn được vài năm, có một cậu con trai mới hơn 1 tuổi. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng kỳ thực, mối quan hệ của họ đã có vấn đề từ lâu.

Anh Jin và cô Li Can quen nhau thông qua người mai mối. Anh Jin làm việc trong lĩnh vực xây dựng, còn cô Li Can là một y tá, tình hình kinh tế gia đình tương đối ổn định. Khi mới cưới, anh Jin và cô Li Can cũng rất hạnh phúc, ngọt ngào. Tuy nhiên, sau khi cô Li Can sinh con, 2 vợ chồng bắt đầu nảy sinh những bất đồng trong chuyện nuôi nấng và giáo dục con cái, bởi mỗi người có tư tưởng riêng, quan điểm riêng, không thể thống nhất với nhau, từ đó tình cảm cũng bị rạn nứt.

Ảnh minh họa

Tuy vậy, anh Jin và cô Li Can vẫn cố gắng duy trì hôn nhân vì con cái. Anh Jin là người đàn ông truyền thống và bảo thủ, không bao giờ chấp nhận chuyện phản bội trong hôn nhân nhưng anh cũng hết mực tin tưởng vợ mình, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô Li Can thay lòng. Dù có nhiều điểm không hài lòng với vợ nhưng anh Jin luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, không quấy rầy đến công việc của vợ.

Với đặc thù của nghề y tá, cô Li Can phải thường xuyên thức khuya dậy sớm, đi trực ca đêm, có khi cả ngày không về nhà nhưng anh Jin vẫn cố gắng thông cảm. Anh không thể ngờ rằng trong khoảng thời gian này, vợ mình lại nảy sinh tình cảm bất chính với một nam bệnh nhân mà cô đang phụ trách. Cả 2 có cơ hội tiếp xúc gần gũi khi nam bệnh nhân này nằm viện rồi dần dần nảy sinh tình cảm nam nữ, bất chấp việc cô Li Can đã có gia đình.

Sau đó, cô Li Can đã duy trì mối tình ngấm ngầm này, thường xuyên ra ngoài hẹn hò với tình nhân, nói dối chồng rằng phải đi trực ở bệnh viện. Ban đầu, anh Jin không phát hiện ra điều gì bất thường, kể cả khi cô Li Can thường xuyên làm thêm hơn trước.

Cho đến một hôm, anh Jin thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh thì thấy vợ mình chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy anh Jin, cô Li Can giật mình thon thót, viện lý do rằng mình không ngủ được nên muốn ra ngoài đi dạo. Anh Jin bán tín bán nghi bởi trước nay công việc của vợ rất bận rộn, lúc nào cũng thèm ngủ, sao lại có chuyện mất ngủ được, nhưng cuối cùng vẫn để vợ ra ngoài. Nào ngờ đến sáng hôm sau, anh Jin vẫn không thấy vợ về nhà.

Ảnh minh họa

Trong lòng anh Jin có chút mơ hồ và bất an, cảm thấy vợ đang che giấu mình chuyện gì đó. Vì thế, anh quyết định bí mật lắp một chiếc camera an ninh trong nhà để theo dõi hành tung của vợ. Kết quả, anh Jin phát hiện cô Li Can thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm rồi đi ra ngoài, hành vi còn rất lén lút và đáng nghi.

Anh Jin rất muốn gặp vợ để hỏi thẳng nhưng nghĩ rằng cô ấy sẽ không chịu nói ra. Vì vậy, anh đã tương kế tựu kế, giả vờ phải đi làm ca đêm rồi nhờ bạn bè theo dõi, cuối cùng xông vào nhà và bắt quả tang tận tay vợ ngoại tình với người đàn ông khác.

Bị chồng phát hiện hành vi bất chính, cô Li Can vô cùng sợ hãi và hoảng hốt, ấp úng không nói nên lời, còn gã tình nhân chưa kịp giải thích lời nào thì đã bị anh Jin cùng nhóm bạn xông vào đánh tới tấp để trút giận. Nửa đêm thấy ầm ĩ, những người hàng xóm đã báo cảnh sát, nhờ đó vụ đánh ghen với dừng lại. Cuối cùng, anh Jin đã quyết định đệ đơn ly hôn với cô Li Can, đồng thời giành quyền nuôi con trai.

Tác giả: KHÁNH HẰNG

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn