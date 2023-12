Tử hình người đàn ông buôn ma túy với số lượng lớn

Theo cáo trạng, năm 2003, Nguyễn Văn Cảnh từng bị TAND huyện Nam Đàn (Nghệ An) tuyên phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2006, Cảnh tiếp tục bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp đó, ngày 23/9/2020, người đàn ông này lại bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 18 tháng tù về tội Đánh bạc, chấp hành xong bản án vào ngày 17/7/2021.

Mặc dù đã mang 3 tiền án, mãn hạn tù chưa được bao lâu nhưng Nguyễn Văn Cảnh lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục dấn sâu vào con đường phạm tội.

Vào thời điểm đầu tháng 1/2023, Nguyễn Văn Cảnh quen một tài khoản Facebook tên “Ham” đăng tải các hình ảnh liên quan đến ma túy nên kết bạn làm quen. Qua trao đổi, Cảnh biết người này bán ma túy và hẹn khi nào cần mua ma túy sẽ liên lạc.

Bị cáo Nguyễn Văn Cảnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Sau đó, có một người đàn ông tên Tăng trao đổi với Cảnh, có khách muốn mua 4kg ma túy đá với giá 920 triệu đồng. Tăng nhờ Cảnh tìm nguồn hàng, Cảnh liền liên lạc với Facebook tên “Ham” thống nhất mua 4kg ma túy đá với giá 680 triệu đồng.

Đến ngày 4/2/2023, Cảnh mang tiền lên xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An lấy ma túy. Sau khi thương lượng, bên bán bớt cho Cảnh 40 triệu đồng. Ngày 5/2, Nguyễn Văn Cảnh bị công an bắt giữ khi đang mang gần 4kg ma túy đá đi giao cho khách.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Văn Cảnh cho biết, bản thân nhận thức được việc mua bán ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên biết sai vẫn làm. Theo Cảnh khai báo, sau khi phi vụ thành công, bị cáo sẽ lãi 280 triệu đồng.

Bị VKSND đề nghị mức án tử hình, bị cáo Nguyễn Văn Cảnh đã xin HĐXX giảm nhẹ tội: “Bị cáo rất hối hận về những hành vi sai trái mà mình đã làm. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội được làm lại cuộc đời, để trả ơn công sinh thành của mẹ già và được nhìn thấy con thơ lớn lên”.

Song những lời sám hối trên của bị cáo Nguyễn Văn Cảnh đã quá muộn màng. HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, bị cáo mua bán ma túy với khối lượng lớn, hành vi đặc biệt nguy hiểm, nhân thân xấu, không còn khả năng giáo dục, cải tạo.

Cân nhắc toàn diên vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cảnh tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Báo Công lý