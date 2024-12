Truy xét nhóm thanh niên đánh tới tấp người trên đường

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại vụ việc.

Ngày 13-12, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên ép xe máy, đánh tới tấp một thanh niên. Vụ việc được xác định xảy ra lúc 0 giờ 26 cùng ngày trên đường 904, phường Hiệp Phú.

Nạn nhân bị đạp hơn 10 cái vào mặt.

Theo clip, nhóm 4 người đi trên hai xe máy trên đường 904 ép một thanh niên chạy xe máy. Khi nạn nhân ngã xuống đường thì 4 người lao vào liên tục đánh, đạp thẳng hơn 10 cái vào mặt.

Bị tấn công liên tục, thanh niên chỉ biết cách chống đỡ. Đáng nói, dù nạn nhân đã ra tay van xin nhưng vẫn bị một người đạp thẳng vào ngực.

Người chứng kiến cho biết thời điểm trên anh nghe tiếng động mạnh trước nhà. Qua kiểm tra camera thì thấy nhóm thanh niên đánh liên tục. "Họ liên tục đấm đá nạn nhân chứ không dùng hung khí. Sáng nay, nạn nhân có đến đây để xin camera vụ việc trên thì tôi thấy mặt sưng húp. Được biết trước đó họ mâu thuẫn trước đó ở một quán" - người chứng kiến nói.

Hiện lực lượng chức năng TP Thủ Đức đang truy xét nhóm thanh niên trên.

