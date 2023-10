Trốn truy nã 20 năm vẫn không thoát "còng số 8"

Ngày 22/10, thông tin từ Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ 01 đối tượng trốn lệnh truy nã sau 20 năm lẩn trốn tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, qua công tác xác minh và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào 23h ngày 20/10, tại khu vực Khu Công nghiệp Tây B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Vinh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lữ Thị Hương (SN 1980), thường trú bản Mồng, xã Châu Kim (Quế Phong - Nghệ An).

Làm thủ tục sân bay, di lý đối tượng Lữ Thị Hương về Nghệ An.

Hương là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã số 02, ngày 05/12/2003 về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mặc dù đối tượng sử dụng thủ đoạn thay đổi họ tên, lý lịch bản thân và gia đình nhưng bằng bản lĩnh, kinh nghiệm sắc bén, tổ công tác Công an TP Vinh đã tiến hành đấu tranh cương quyết, cuối cùng đối tượng Lữ Thị Hương đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai báo quá trình lẩn trốn 20 năm để che giấu lý lịch của mình.

Hiện, Công an TP Vinh đã di lý đối tượng về bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus