Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An chuẩn bị cung ứng giống, phân bón NPK phục vụ sản xuất vụ đông Xuân

Trong những ngày đầu vụ số lượng hàng lấy về tại ký ốt không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của bà con nông dân ở đây. Là vùng đất chuyên trồng các loại cây mía, sắn, ngô, lạc… Vụ Đông năm 2022 - 2023, gia đình ông Nguyễn Văn Trình và bà Nguyễn Thị Bình, ở xóm Vực Rồng, huyện Tân Kỳ trồng hơn 3 sào cấy mía và 2 sào ngô. Ông Trình cho biết; Từ trước đến nay gia đình luôn dùng loại phân bón cao cấp Sao vàng NPK do Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An sản xuất, đồng thời kết hợp với phân chồng, kết quả là mía cây to và lượng đường nhiều, còn bón trên cây ngô thì cây to chống gãy đổ, bông to, nhiều hạt, năng suất cao chính vì thế tất cả người dân ở đây cơ bản dùng loại phân bón này.

Dây chuyên sản xuất phân bón NPK cao cấp công ty CP lương thực VTNN Nghệ An

Vụ Đông Xuân 2023 – 2024, toàn tỉnh dự kiến có hơn 138.000 ha cây trồng các loại, trong đó, diện tích cây lúa hơn 91.000 ha. Theo đó, phương hướng sản xuất vụ Đông Xuân, trong đó chú trọng vụ Xuân được thực hiện: Xây dựng kế hoạch, bố trí cơ cấu giống, cây trồng, thời vụ hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể từng vùng. Đẩy mạnh liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong xây dựng chuỗi “Cánh đồng lớn”, sản xuất gắn bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và ổn định sản xuất.

Ông Trương Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP lương thực VTNN Nghệ An, trao đổi với phóng viên.

Ông Trương Văn Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP lương thực VTNN Nghệ An cho biết: “Để sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024 an toàn, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế thì Tổng Công ty CP lương thực VTNN Nghệ An đã và đang chuẩn bị nguồn phân bón NPK chất lượng cao cho bà con bước vào vụ sản xuất vụ Xuân. Bên cạnh việc đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định và cung ứng kịp thời bộ giống lúa Vật tư NA2; NA6, NA9, An sinh và bộ sản phẩm phân bón cao cấp Sao vàng NPK các loại… đến các vùng miền theo nhu cầu mùa vụ”.

Theo đó, vụ Đông Xuân 2023 -2024, Tổng Công ty CP lương thực VTNN Nghệ An sẽ cung ứng hơn 35.000 tấn phân bón NPK các loại, gần 500 tấn lúa giống NA 2, NA6, NA 9, An Sinh. Để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, công ty đã chủ động nguồn nguyên liệu để sản xuất bộ sản phẩm phân bón NPK.

Một số diện tích cây trồng bón phân NPK cao cấp Công ty CP lương thực VTNN Nghệ An

Tăng cường thực hiện chuỗi các chương trình nhằm hỗ trợ bà con nông dân chuẩn bị tốt nhất cho vụ Xuân 2024. Theo bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết: “Sở yêu cầu các địa phương cơ cấu các giống lúa vụ Xuân 2024 theo hướng tăng dần diện tích lúa thuần, lúa có chất lượng cao. Chỉ sử dụng các giống lúa có trong danh mục cơ cấu theo Đề án tổ chức sản xuất của Sở sắp tới sẽ ban hành. Ngoài ra, các địa phương cần phối hợp tốt với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý chất lượng các loại phân bón vô cơ, giống, xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng các loại sản phẩm trên hàng nhái, hàng giả kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sản xuất cho bà con nông dân".

Tin tưởng rằng vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024, ngành nông nghiệp của tỉnh Nghệ An gặt hái thành công trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần đảm bảo an ninh lương thực.

Tác giả: Văn Lý

Nguồn tin: ngaymoionline.com.vn