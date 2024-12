Tổng công ty Chè Nghệ An có nguy cơ chậm công bố báo cáo tài chính

Theo đó, Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An (mã CK: CNA), địa chỉ tại số 376, đường Nguyễn Trãi, TP Vinh vừa có văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được thông báo ngừng hợp tác từ phía Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) bởi nhiều nguyên nhân khách quan.

Cụ thể, tại Đại hội thường niên diễn ra hồi tháng 4/2024, CNA đã chọn VAE kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 nhưng đến ngày 29/11 vừa qua, đơn vị này đã gửi thông báo ngừng hợp tác với Tổng Công ty chè Nghệ An.

Do đó, CNA không thể kịp lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với công ty khác đúng thời gian quy định là 30/11/2024.

Sau sự việc bất thường trên, lãnh đạo CNA đã họp và chốt kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 12 này hoặc tháng 1/2025; dự kiến sẽ thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có lựa chọn đơn vị kiểm toán khác. Ngày đăng ký cuối cùng dự họp đối với cổ đông là ngày 10/12/2024.

Việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính của CNA dẫn đến doanh nghiệp này bị tạm ngừng giao dịch xảy ra không phải là lần đầu tiên.

Trước đó, ngày 29/3/2023, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu CNA vào diện tạm ngừng giao dịch.

Ngày 20/7, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định về việc đưa CNA ra khỏi danh sách diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 24/7 trên cơ sở xem xét văn bản đề nghị của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

Hay, vào tháng 5/2022, cùng với 2 cổ phiếu khác, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định tạm dừng giao dịch với CTCP Tổng Công ty Chè Nghệ An - CNA. Phải đến 27/5, doanh nghiệp này mới được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch.

Được biết, cổ phiếu CNA mới đăng ký giao dịch ngày đầu tiên trên UPCoM vào 9/12/2021 với giá tham chiếu 43.900 đồng/cổ phiếu.

Chè Nghệ An được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An (100% vốn Nhà nước), theo Quyết định 2306/QĐ-UBND ngày 6/7/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, và có ngày giao dịch đầu tiên vào 9/12/2021.

Hiện, các cổ đông lớn của CNA đang gồm: UBND tỉnh Nghệ An đang nắm giữ 1,741,933 cổ phần. Công ty TNHH Mía đường Nghệ An: 943,991 cổ phần. CTCP Cấp nước Nghệ An: 345,181 cổ phần. Ông Nguyễn Đức Thắng hiện là Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT công ty.

Hai thành viên HĐQT khác là ông Trịnh Xuân Thắng và Nguyễn Duy Trường. Thành phần Ban lãnh đạo công ty này ngoài 3 thành viên trong HĐQT còn có thêm bà Ngô Thị Lan (Kế toán trưởng) và ông Nguyễn Văn Quyết (Trưởng Ban kiểm soát).

Theo ghi nhận của PV, Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này những năm qua vẫn đang là con số âm (-). Từ năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Công ty chè -461 triệu đồng, năm -2021 là -801 triệu đồng và kết thúc năm 2023 doanh nghiệp này vẫn -866 tỷ đồng. Thậm chí, năm 2022, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này âm lên đến 1,276 tỷ đồng.

